Turbo Love, la fête foraine déjantée qui fait honneur au tuning et à l'amour

« Une énorme déferlante de TURBO et de LOVE au parc de l’adelphité, un site festif, engagé et ultra coloré ! Venez vous turbo-lover, trinquer à l’amour, faire des drifts et célébrer la diversité dans ce village éphémère. »

Voici le menu intriguant et alléchant de ce collectif à l’occasion du festival de théâtre de rue d’Aurillac, qui s’est tenu du 14 au 17 août dernier. Un lieu artistique, c’est certain, qui touchait la fibre des amateurs d’automobiles et de tout ce qui roule par ailleurs.

Le récit d'un tel événement n'est pas évident tant il y avait de quoi perdre la tête entre les décors, les bruits, les odeurs et l'ambiance folle qui y régnaient. Tous les sens étaient sollicités au plus au point, et chaque nouvelle découverte paraissait plus déjantée que la précédente. Plutôt que de se perdre dans de multiples explications, quand elles existent, laissons les images parler d’elles-mêmes.

Les scooters de l'enfer !

Chaque stand méritait le détour, mais un a particulièrement attiré notre attention. Il s'agissait de deux scooters en opposition qui tournent en rond et reliés par une structure métallique. Chaque participant accélérait à fond et atteignait une vitesse plutôt impressionnante, avec en prime les flammes pour le côté Mad Max. Absurde ? Assurément, mais terriblement drôle.

Cet événement laissera un souvenir impérissable à votre serviteur, un moment à part dans lequel jeunes et moins jeunes se sont franchement amusés pendant quatre jours. Pour le moment, les différentes associations à l'origine de cet événement n'ont pas encore défini de prochaines représentations. Espérons qu'elles auront à nouveau l'occasion de célébrer le tuning et love !