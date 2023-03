La vidéo ci-dessous a été enregistrée par les caméras d’une Tesla filmant la circulation alors qu’elle se déplaçait sur l’autoroute 118 près de Los Angeles aux Etats-Unis. Devant la voiture électrique, un pick-up Chevrolet Silverado roule à côté d’un Kia Soul quand tout à coup et pour une raison inconnue, une roue se détache du véhicule. La roue percute le Kia Soul et en raison de l’angle du choc, le crossover coréen décolle littéralement après avoir été propulsé en l’air par la roue. Au point de se retrouver à plusieurs mètres au-dessus du sol, dans une séquence qui ressemble à ces scènes peu réalistes de certains films d’action !

Un accident tellement fou qu’il paraît faux

Le Kia Soul retombe ensuite sur le sol assez lourdement et les images sont vraiment très impressionnantes. De façon miraculeuse, le conducteur du crossover n’a pas été sérieusement blessé même si sa voiture est bonne pour la casse. Il se trouvait seul dans sa voiture et aucun autre véhicule n’a été pris dans l’accident. La séquence fait depuis le tour d’internet et paraît tout bonnement surréaliste.

Quelle probabilité ?

Cet accident rappelle qu’avec un peu de malchance, tout peut vraiment se produire sur la route. Quelle était la probabilité pour qu’une roue mette une automobile dans cette position après un simple choc ? Et qu’a-t-il pu se produire sur le Chevrolet pour qu’il perde une roue de cette façon ? La scène est incroyable mais on est surtout heureux d’apprendre que tout le monde va bien. Le pauvre conducteur de la Kia risque de s’en souvenir longtemps…