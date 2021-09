Un best-seller vous tente en neuf ? Une "occasion 0 km" peut mériter le détour !

Les "occasions 0 km" : qu'est-ce que c'est ?

Ce sont des véhicules neufs, en stock dans la concession de la marque, et immatriculés en cours d'année au nom de la concession. L'objectif, pour le vendeur professionnel : remplir les quotas annuels imposés par le constructeur et bénéficier ainsi de primes et autres avantages commerciaux.

Cependant, dès lors que ces véhicules ont une carte grise, ils ne peuvent plus être considérés comme neufs. Ce sont désormais des occasions. Mais rassurez-vous, il s'agit d'une formalité administrative. En réalité, ces voitures n'ont pas roulé, a contrario des véhicules de direction et de démonstration, et n'ont donc jamais eu de propriétaire. Au compteur, elles n'affichent pas en général plus de 10 km, et rarement plus.

Seul bémol, la garantie contractuelle, de deux à sept ans selon la marque et le modèle, est entamée dès la date de première mise en circulation figurant sur la carte grise. Ainsi, à titre d'exemple, un Peugeot 3008 immatriculé le 25 avril 2021 sera garanti jusqu'au 24 avril 2023, même s'il a été acquis quelques semaines ou mois plus tard. Selon nos observations, la majorité des occasions ''0 km'' sont âgées de deux à huit mois. Malgré cet âge, elles méritent le détour, car les prix auxquels elles sont revendues sont de 15 à 25 % sous le tarif neuf du constructeur et surtout, vous êtes livré en à peine quelques jours, le temps de vous la bichonner, contre parfois plusieurs mois pour une auto neuve.

Mais selon leurs tarifs, comparé aux prix remisés des voitures neuves, il faut classer les "occasions 0 km" en plusieurs catégories. Certaines sont de purs bons plans, quand pour d'autres, il faut passer son chemin.

LES ''0 km'' BONS PLANS, DÈS MAINTENANT

En raison de leur fort taux de remise, ces jeunes occasions peuvent être acquises sans hésitation. Les économies réalisables peuvent dépasser les 4 500 € !

La Renault Clio

Quelle que soit la génération de Clio, le succès est de mise. Lancé fin 2020, ce 5e opus s'affiche désormais en force en occasion récente. Principalement en essence. Et les annonces ''0 km'' sont légion. Quant aux tarifs proposés, ils sont plus attractifs que ceux de sa rivale, la Peugeot 208.

Vu une 1.0 TCE 90 Intens (mai 2021)

Prix neuf constructeur : 21 450 €

Remise maxi en concession : 10 %

Prix occasion ''0 km'' : 16 000 €

Taux de remise : 25 %

Gain final : 3 305 €

La Citroën C3

Rivale des Peugeot 208 et Renault Clio, l'actuelle C3 a bien changé par rapport à ses devancières. Même si elle reprend le châssis de l'ancienne 208, son look s'apparente davantage à un petit crossover qu'à une citadine. Au menu des offres en ''0 km'', une majorité de versions essence. Quant aux tarifs, on dépasse les 20 % de rabais par rapport au neuf.

Vu une 1.2 Pure Tech 110 ch Shine BV6 (février 2021)

Prix neuf constructeur : 21 000 €

Remise maxi en concession : 6,5 %

Prix occasion ''0 km'' : 16 500 €

Taux de remise : 21 %

Gain final : 3 135 €

Le Renault Captur

Lancé fin 2019, ce deuxième opus reste le rival incontesté du Peugeot 2008. Près de trois ans après son lancement, il est très présent sur le marché de l'occasion. Et ce sont les déclinaisons essence qui dominent l'offre. Du côté des ''0 km'', du choix et des tarifs très attractifs.

Vu un 0.9 TCE 90 ch Intens MY 21 (mars 2021)

Prix neuf constructeur : 24 550 €

Remise maxi en concession : 10 %

Prix occasion ''0 km'' : 20 200 €

Taux de remise : 18 %

Gain final : 1 900 €

Le Peugeot 3008

Restylé récemment (nouvelle face avant) l'actuel 3008 est déjà présent en occasion récente ''0 km'', surtout en diesel. Et bonne nouvelle, il s'affiche à des tarifs sensiblement équivalents à l'ancienne mouture. Profitez-en !

Vu un 3008 1.5 Blue Hdi 130 ch Allure Pack EAT8 (mai 2021)

Prix neuf constructeur : 41 500 €

Remise maxi en concession : 5 %

Prix occasion ''0 km'' : 34 800 €

Taux de remise : 16 %

Gain final : 4 600 €

Vu un 3008 1.2 Pure Tech 130 ch Allure EAT8 (juin 2021)

Prix neuf constructeur : 36 400 €

Remise maxi en concession : 5 %

Prix occasion ''0 km'' : 30 000 €

Taux de remise : 18 %

Gain final : 4 580 €

LES ''0 KM'' À COMPARER AVEC UNE NEUVE

Compte tenu du faible écart de rabais entre une occasion et une neuve, mieux vaut prendre le temps de la réflexion. L'avantage de l'occasion ''0 km'' est qu'elle est disponible de suite.

La Peugeot 208

Apparue fin 2019, la 208 caracole en tête du hit-parade des ventes en neuf. Sur le marché de la seconde main, et sans surprise, il y a deux fois plus de versions essence que de diesels. Et les offres ''0 km'' représentent près de 50 % des 208 âgées de moins de six mois !

Vu une 208 1.2 Pure Tech 100 ch Allure (mai 2021)

Prix neuf constructeur : 21 000 €

Remise maxi en concession : 7 %

Prix occasion ''0 km'' : 18 500 €

Taux de remise : 12 %

Gain final : 1 000 €

Le Peugeot 2008

En quatrième position au hit-parade des ventes en neuf, le récent SUV citadin de Peugeot fait un tabac. En occasion récente, et à l'instar de sa petite sœur, la 208, ce sont les versions essence les plus présentes et sur lesquelles on peut réaliser les meilleures affaires.

Vu un 2008 1.2 Pure Tech 130 ch Allure Pack EAT8 (avril 2021)

Prix neuf constructeur : 28 700 €

Remise maxi en concession : 5 %

Prix occasion ''0 km'' : 25 500 €

Taux de remise : 11 %

Gain final : 1 760 €

LES ''0 km'' SANS INTÉRÊT

Pas d'économie possible sur ces modèles sur lesquels les remises sont inexistantes. Seul point positif d'une ''0 km'', la livraison en quelques jours contrairement à une neuve qui réclame un délai de plusieurs semaines, ou mois.

La Dacia Sandero

Avec son rapport prix/équipement/prestations imbattable, la Sandero Stepway cartonne au hit-parade des ventes en neuf. Mais contrairement aux autres stars de ce classement, elle est peu présente en seconde main et encore moins en occasion ''0 km''. Pire, ne comptez pas sur des versions au rabais.

Vu une Stepway 1.0 TCE 90 Confort (mars 2021)

Prix neuf constructeur : 14 400 €

Remise maxi en concession : 0 %

Prix occasion ''0 km'' : 15 500 €

Taux de remise : 0 %

Gain final : 0,00 €, et même 1 100 € plus cher

La Toyota Yaris

Lancé à l'automne 2020 en hybride puis quelques semaines plus tard, en essence, l'opus 4 de la Yaris, élue ''voiture de l'année 2021'', ne s'est pas fait attendre pour s'afficher sur les parcs des occasions récentes. Mais pour ce qui est des ''0 km'', l'offre reste limitée à quelques exemplaires hybrides et les tarifs sont peu attractifs pour l'instant.

Vu une 116 H Design (mars 2021)

Prix neuf constructeur : 22 950 €

Remise maxi en concession : 8 %

Prix occasion ''0 km'' : 20 800 €

Taux de remise : 10 %

Gain final : 315 €

LE BILAN

Les concessionnaires et autres négociants toutes marques regorgent d'occasions ''0 km'', livrables en à peine quelques jours. Dès lors, calculette à la main, n'hésitez pas à comparer leurs offres afin de dénicher la meilleure affaire. Et si la remise ne vous semble pas si généreuse que ça, tournez-vous vers l'achat d'un modèle neuf en tentant de négocier un rabais plus important que ceux accordés habituellement. Mais, sachez qu'une fois la commande passée, il vous faudra patienter plusieurs semaines pour la livraison...

Où trouver des occasions ''0 km'' ?