Un concept-car pour montrer à quoi ressembleront les futures Mercedes d'entrée de gamme

Depuis 1997, c’est la Classe A qui forme l’entrée de gamme chez Mercedes-Benz. Cette Classe A a profondément évolué en 2012, passant de la forme d’un petit monospace urbain à celui d’une compacte pour s’attaquer de près aux Audi A3 et autres BMW Série 1. Alors que de récents bruits de couloir évoquaient le possible arrêt des Classe A et Classe B dans un futur proche, le constructeur à l’étoile préférant se focaliser sur d’autres modèles, Mercedes publie une première image d’un concept-car qui sera dévoilé à l’occasion du prochain salon de Munich 2023.

Caché dans la pénombre, le profil de l’auto évoque celui d’une berline compacte. Ce qui paraît assez logique puisque le futur modèle de série qui dérivera de ce concept-car devrait prendre la succession de la CLA avec une déclinaison électrique et sans doute aussi quelques versions thermiques (avec un badge « EQ » dans le premier cas ?).

La fin des Mercedes presque populaires ?

Si Mercedes décide réellement d’en finir avec le monospace Classe B et surtout la compacte Classe A, ses futurs modèles d’entrée de gamme deviendront inévitablement plus chers compte tenu du positionnement plus élitiste de la CLA : la Classe A se négocie actuellement à partir de 37 949€ alors que la CLA débute à 42 949€. Sachant que ces modèles viennent de passer au restylage de mi-carrière, elles devraient en tout cas rester en vente sous leur forme actuelle au moins encore un ou deux ans.