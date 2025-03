Un Dacia Bigster prêt pour un carton commercial et un président des États-Unis prêt pour une baston toute aussi commerciale

Donald Trump sème la panique dans l'industrie automobile

Tout le monde s'en doutait, mais l'augmentation des taxes douanières pour les voitures étrangères à l'entrée des États-Unis est désormais actée. Elle débutera le 3 avril et ce jour-là, toutes les autos qui ne sont pas assemblées sur le sol américain subiront une hausse des taxes de 25%. Sauf que cette mesure affectera également les constructeurs américains qui fabriquent leurs autos au Canada et au Mexique. Quant à celles qu'ils assemblent eux US, elles bénéficient de pièces en provenance de l'étranger. Un retour de boomerang ?

Retrouvez les détails de la mesure.

Dacia Bigster : l'ambitieux qui se veut plus qu'un Duster break

Il risque de très faire mal dans le segment le plus en vogue sur le vieux continent : celui des SUV compacts. Et le Bigster, même s'il partage nombre d'éléments communs avec son petit frère Duster, se veut plus qu'une simple déclinaison break de ce dernier. il s'en démarque notamment par quelques éléments de ligne. En revanche, s'il n'est pas parfait à tous points de vue, il est toujours dans la bonne moyenne en ce qui concerne son équipement, sa frugalité et son confort. De quoi faire frémir ses concurrents, tous plus chers que lui.

Retrouvez en détail l'essai du nouveau Dacia Bigster.

Volkswagen n'est pas mal en point, du moins en Europe

Depuis l'annonce des milleirs de suppressions de postes chez VW, on avait tendance à tout voir en noir. Pourtant, en examinant les chiffres des ventes européennes cette semaine, on s'aperçoit que la maison de Wolfsburg reste largement en tête sur le vieux continent durant les deux premiers mois de cette année. La marque allemande enregistre même une hausse de ses ventes de 4,9%. Hélas, l'Europe n'est pas le monde.

retrouvez tous les chiffres de ventes en Europe.

Alfa Romeo Junior Ibrida Q4, le slow 4x4

Son nom est long comme un discours de feu Fidel Castro, mais son usage en mode 4x4 est restreint. Uniquement utilisable à basse vitesse, en raison de son fonctionnement hybride, la transmission intégrale italienne n'est donc utile qu'au démarrage dans la neige. Même si ce cas de figure constitue l'essentiel des besoins. Pour le reste, ce Junior s'affiche à un tarif décent, eu égard à ses qualités et ses équipements.

Retrouvez l'essai complet de l'Alfa Romeo Junior Ibrida Q4.