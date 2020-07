Un Français sur trois jette encore des déchets par la fenêtre de sa voiture

Le chiffre impressionne. Chaque jour, 25 tonnes de déchets sauvages sont ramassées le long des autoroutes. En ce week-end de chassé-croisé, où Bison Futé a sorti le drapeau noir, Vinci lance une campagne de sensibilisation nommée "Retenez-vous" afin d'inciter les Français à ne plus jeter leurs déchets par la fenêtre de leur auto.

Un rappel au civisme d'autant plus nécessaire que la dernière enquête réalisée par Ipsos pour la Fondation Vinci montre que ce mauvais geste reste très répandu. 30 % des Français admettent jeter des détritus par la fenêtre de leur voiture sur la route des vacances. C'est certes mieux qu'en 2019, où c'était 37 %, mais on reste au même niveau qu'en 2015.

Voilà qui peut surprendre alors que les enjeux environnementaux prennent de plus en plus de place dans le débat public. Les Français sont d'ailleurs conscients de l'effet néfaste de cette incivilité, aussi bien pour la planète (76 % admettent que jeter un déchet par la fenêtre de sa voiture entraîne un risque extrêmement important de pollution de l’eau et des sols) que pour la sécurité sur la route. Ainsi, pour 72 %, c'est un risque pour le personnel qui doit intervenir pour le ramasser et pour 62 % un risque d’incendie.

D'ailleurs en cette saison estivale, et alors qu'un épisode de canicule touche la France et que de nombreux départements sont touchés par la sécheresse, une donnée ne rassure pas : un fumeur sur trois jette ses mégots par la fenêtre de son auto, un comportement qui ne s'améliore pas avec le temps.

Comme toujours, ce type d'enquête montre à quel point les Français se montrent très critiques vis-à-vis de leurs compatriotes. Ainsi, presque un sur deux (48 %) pense que les autres jettent des déchets dans la rue ou sur la route, mais 11 % reconnaissent le faire régulièrement. Cela marche aussi pour les explications. Quand il faut expliquer pourquoi les autres jettent les déchets, deux tiers pensent que leurs concitoyens se comportent ainsi parce qu’ils éprouvent un sentiment d’impunité ou sont insensibles au regard des autres. Ils sont également 52 % à penser qu’ils n’ont pas la patience d’attendre la prochaine poubelle.

Mais quand il s'agit de justifier leur mauvais acte, il y a toujours une bonne excuse. Pour 82 % des sondés, c'est parce que les poubelles sont trop pleines ou parce qu'il n'y en a pas… alors qu'on en trouve sur toutes les aires. Et 30 % pensent que les impôts qu’ils paient doivent servir au ramassage de leurs déchets sauvages.