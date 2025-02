Un grand prix de F1 dans Paris, le rêve délirant de Flavio Briatore

Il n’y a plus de Grand Prix de France de Formule 1 depuis l’année 2022, date de la dernière course du championnat organisée dans notre pays sur le Circuit Paul Ricard. L’évènement était revenu dans l’hexagone après une période d’absence de 10 ans (et une autre longue période pendant laquelle Magny-Cours accueillait le championnat du monde). Outre des problèmes d’accès au circuit qui ont été en grande partie résolus après la première édition du Grand Prix de France au Paul Ricard de 2018 (site que la F1 n’avait plus visité en course depuis 1990), l’évènement n’était plus assez appuyé par les pouvoirs publics et l’organisateur du championnat a préféré se tourner vers d’autres pays plus rentables en remplacement.

Depuis, tout le monde rêve d’un nouveau Grand Prix de Formule 1 en France mais aucun projet sérieux ne se présente à l’horizon pour le moment. Comme le rapportent les journalistes du Figaro, le patron « non exécutif » de l’écurie Alpine F1 Flavio Briatore rêve en tout cas d’une course organisée directement dans les rues de Paris : « Le Grand Prix de France doit se dérouler à Paris. Évidemment, ce ne sera pas un grand prix dans Paris même en passant sous la Tour Eiffel, mais ce serait magnifique », lâche-t-il.

Du délire

Certes, Paris a bien organisé le e-Prix du championnat Formula E de 2016 à 2019, un vrai petit miracle compte tenu des positions de la mairie de la capitale française connue pour sa réprobation de l’automobile en ville. Ce petit miracle était alors justifié par la promotion de l’automobile électrique et « propre », beaucoup plus compatible avec les éléments de communication de la mairie de Paris.

L’idée même d’organiser une course de Formule 1 dans ces mêmes rues, en revanche, paraît totalement délirante : non seulement la mairie de Paris actuelle ne l’accepterait probablement pas pour le symbole que cela représenterait (des voitures utilisant du carburant fossile), mais il faudrait aussi qu’elle se livre à d’énormes travaux d’adaptation pour arriver à tracer une piste compatible avec les exigences de sécurité et les normes imposées par la FIA et l’organisateur de la Formule 1. A Las Vegas, par exemple, l’adaptation des infrastructures urbaines au Grand Prix de Formule 1 qui s’y déroule depuis 2023 a coûté plus d’un demi-milliard de dollars. Dans le contexte actuel, on voit mal comment de telles sommes pourraient être débloquées.