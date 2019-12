Un Jeep Wrangler en pain d'épice exposé dans un hôtel

Les visiteurs de l'hôtel Ritz-Carlton découvrent une sculpture en pain d'épice pour le moins surprenante dans le hall d'accueil de l'établissement. Des chefs pâtissiers ont en effet dépensé plus de 250 heures à la réalisation d'un Jeep Wrangler constitué par des morceaux du gâteau au miel.

Un vrai Jeep Wrangler a servi de base pour la réalisation de ce projet. Les artistes se sont ensuite mis à l'œuvre autour du véhicule surélevé pour faire passer sa carrosserie du noir aux teintes des fêtes de Noël. Un cactus décoré, des cadeaux dans la benne et des roues façon sucre d'orge complètent l'ensemble qui ne manque pas de surprendre le public.

D'après les responsables de l'hôtel, la manœuvre a nécessité non moins de 227 kilos de bonbons et plus de 1000 tranches de pain d'épice. Cela fait beaucoup de matière mais le moins qu'on puisse dire c'est que le résultat en vaut la chandelle.