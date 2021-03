Un nouveau microcrédit pour aider les plus modestes à changer de voiture

Bonne nouvelle, le gouvernement met en place une nouvelle aide pour permettre aux ménages à faibles revenus d’accéder à des véhicules moins polluants. Il s'agit d'un microcrédit destiné aux personnes les plus modestes, qui font face à des difficultés de financement.

Le gouvernement souligne que "leurs capacités de remboursement sont jugées suffisantes", mais elles "n’ont pas accès aux crédits distribués par les réseaux bancaires classiques". Le montant du crédit est adapté au revenu et peut s’élever jusqu’à 5 000 €, avec un remboursement sur maximum cinq ans. Le crédit est garanti à 50 % par l’État. La démarche s’effectue auprès d’un service d'accompagnement social.

Les véhicules qui peuvent être achetés avec ce microcrédit sont les mêmes que pour la prime à la conversion. Ils peuvent être neufs ou d'occasion, achetés ou pris en LLD/LOA. Il y a :

Les voitures particulières et camionnettes électriques ou hybrides rechargeables

Les voitures particulières et camionnettes thermiques classés Crit'Air 1 (véhicule essence depuis 2011) dont le taux d’émission de CO2 est inférieur ou égal à 132 g/km

Les véhicules à deux-trois roues et quadricycles à moteur électriques.

Et ce dispositif s'ajoute aux aides à l'achat déjà en place. En cumulant toutes les aides, le reste à charge peut être fortement baissé, avec notamment jusqu'à 7 000 € de bonus et 5 000 € de prime à la casse. Les montants des bonus et primes à la casse peuvent être avancés par l'organisme de micro-crédit.

Un exemple donné par le gouvernement :

Pierre possède une Renault Clio essence de 2005. Il achète une Renault Zoé d’occasion à 9 000 € et met au rebut son ancien véhicule. Il bénéficie d’une aide à l’achat d’un montant de 6 000 € : 1 000 € de bonus écologique et 5 000 € de prime à la conversion.

Pour les 3000 € qui restent, Pierre bénéficie du microcrédit véhicules propres et n’a donc aucune avance financière à faire pour l’acquisition de son nouveau véhicule. Le remboursement du microcrédit sera étalé sur une durée prédéfinie pouvant atteindre 5 ans.