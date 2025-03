Alors que les relations entre les Etats-Unis et l’Europe se tendent et que le désengagement de la première puissance militaire mondiale du conflit ukrainien obligent la France et ses proches alliés à revoir leur stratégie militaire et à prévoir de gros investissements, on se demande comment l’industrie française sera mise à contribution dans cet « effort de guerre ».

Comme le rappelait Michel Holtz dans son article de vendredi, l’armée française compte pour l’instant sur un véhicule 4x4 assemblé en partie à l’usine ACMAT de Saint-Nazaire (avec des pièces fabriquées en Thaïlande sur la base du Ford Everest, un SUV très proche du pick-up Ranger). L’AMCAT VT4 (nom officiel de ce véhicule dans sa version militaire française) remplace à sa façon le vieux Peugeot P4, ce 4x4 de l’armée française construit de 1982 et 1992 à Sochaux par Peugeot dans le cadre d’un accord sous licence avec Mercedes : c’était une version rebadgée (et à la mécanique différente) du Mercedes Gelandewagen utilisé par les armées allemandes et autrichiennes (et devenu progressivement un SUV de luxe dans sa version Classe G civile).

Un Peugeot P4 moderne, ça vous dit ?

A l’époque du Peugeot P4, les 4x4 Mercedes militaires et civils restaient très proches. Aujourd’hui en revanche, le Classe G que vous pouvez acheter actuellement (en version électrique, essence à six cylindres ou à V8 AMG) n’a plus rien à voir avec le G encore vendu à certaines organisations militaires. Désormais équipé d’un train avant indépendant et pourvu d’un châssis modernisé en plus d’un intérieur extraordinairement raffiné, il fait office de véhicule de luxe et coûte plus de 170 000€ en prix de base !

Le Mercedes Classe G toujours vendu aux organisations gouvernementales, lui, est désormais interdit aux particuliers et repose désormais sur un châssis différent. Toujours rustique et désormais appelé « G-Class Professionnal », ce 4x4 n’existe qu’en version G350d avec un V6 diesel de 3,0 litres développant 184 chevaux et Nm de couple, répondant aux normes Euro4 (dont la conception favorise la robustesse plutôt que les technologies anti-pollution) ce qui l’interdit à la vente chez nous.

Ce G Professionnal pourrait donc parfaitement convenir à un nouveau projet de véhicule militaire construit sous licence en France pour l’armée française, mais on s’est plutôt amusé à demander à l’outil Grok d’imaginer virtuellement un Classe G AMG « civil » rebadgé « Peugeot ».

Une sorte de Peugeot P4 moderne et sportif, totalement incompatible avec les missions d’un véhicule militaire mais parfait pour un mauvais film d’action produit par Luc Besson. Un P4 « Peugeot Sport Engineered » avec un groupe motopropulseur hybride rechargeable comprenant un petit moteur Puretech turbo ? Non, imaginons plutôt un gros V8 biturbo glougloutant sous le capot. Et regardez, on aurait même sa version civile (voir ci-dessous). Bon allez, revenons dans le monde réel…

Comme demandé par l'un de nos lecteurs, voilà cette fois la version préparée et imaginée par l'outil de génération d'image de ChatGPT. Avouez qu'il a quand même de la gueule !