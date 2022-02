Un parc vieillissant mais mieux entretenu

Lorsque, en 2018, le contrôle technique évolue en intégrant des défauts dits critiques, c’est une véritable levée de boucliers. A partir de cette date, le fait de ne pas satisfaire à certaines exigences en matière de sécurité entraine l’interdiction de circuler, sauf pour se rendre dans le garage qui remettra le véhicule en conformité. D’aucuns dénoncent une mesure qui imposera aux automobilistes les plus modestes de devoir abandonner leur voiture.

Pourtant, presque quatre ans après l’entrée en vigueur de cette mesure, ‘’l’hécatombe’’ n’a pas eu lieu. Au contraire, l’année dernière, la part de véhicules légers contrôlés et soumis à une contre-visite est passé sous la barre des 20 %. En 2010, 21,2 % des VL étaient recalés et, en 1996, elles étaient même plus d’une sur quatre.

En parallèle, le nombre de contrôle techniques effectués ne cessent de progresser : 25 427 131 (contre-visites incluses) en 2021, contre 20 460 000 en 2010 et 10 300 000 en 1996. Et il concerne des véhicules de plus en plus âgés (12,3 ans en moyenne l’an dernier).

Cette amélioration est le fruit d’une meilleure fiabilité des véhicules, mais aussi d’une plus grande anticipation de la part des automobilistes, qui n’hésitent plus à faire vérifier, et réparer si nécessaire, leur voiture avant de la soumettre au contrôle technique.