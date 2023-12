Un prototype Mercedes réapparaît au fond d'un terrain vague

Véritables objets de communication et ou de développement, les prototypes n'ont hélas pas tous une fin heureuse. Lorsqu'ils ne terminent pas leur carrière dans un musée de constructeur ou à l'abri des regards et des éléments dans un entrepôt, ils sont tout simplement jetés, abandonnés ou détruits. Pour le prouver, voici la bulle Mercedes MBUX Concept retrouvée aux États-Unis derrière un bâtiment à proximité d'Atlanta. Une découverte pour le moins insolite.

Les images publiées sur la plateforme Reddit par plusieurs internautes montrent effectivement le démonstrateur des futurs habitacles Mercedes posé sans précaution sur un plateau à roulettes. Les clichés de l'intérieur dévoilent que le volant n'est plus installé tout comme la poignée de porte droite et le support d'écran situé à proximité de l'ouvrant gauche. Les commentateurs prennent cela avec humour : "on a trouvé la bulle parfaite pour construire un ensemble de sim racing !".

Pour rappel, la marque à l'étoile employait cet engin curieux en 2020 pour annoncer les innovations à venir en matière de technologie embarquée et de système d'infodivertissement dans ses véhicules haut de gamme. La mission est parfaitement remplie. Les internautes remarquent immédiatement les similitudes avec l'habitacle de la Mercedes Classe S et de la grande berline électrique Mercedes EQS aujourd'hui disponible dans les concessions. Pour découvrir le contraste saisissant entre le soin porté à l'intronisation de la bulle MBUX et son état aujourd'hui, rendez-vous dans la galerie.