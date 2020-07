Un serpent venimeux provoque une course-poursuite

Le site officiel des autorités australiennes permet de consulter sur la toile une histoire pour le moins insolite. Un homme contrôlé en grand excès de vitesse a en effet donné une excuse originale mais véridique : l'automobiliste était attaqué par un serpent venimeux.

Les agents pensaient de prime abord à un mensonge destiné à réduire la culpabilité de chauffard. Une rapide inspection du véhicule permettait aux forces de l'ordre de découvrir un reptile dangereux -mais mort- capable de tuer un homme d'une simple morsure. Les policiers décidaient alors d'appeler les pompiers pour éviter un drame. Le conducteur avait réussi à tuer l'animal. Aucun croc mortel n'avait atteint sa chair.

Le conducteur déclarait : "je roulais à 100 km/h jusqu'au moment où un freinage m'a fait prendre conscience qu'un serpent venimeux s'enlaçait autour de ma cheville. Par chance, j'avais un couteau à bord de ma voiture et un véhicule de police me suivait. J'ai donc décidé de mettre en œuvre tous les moyens pour sauver ma vie dont rouler sans me soucier de la vitesse." Tout est bien qui fini bien. Le serpent n'avait pas réussi à mordre mortellement le conducteur.