Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Volvo S40 (2e Generation)

Voiture plaisir à petit prix

Un sleeper suédois généreusement motorisé pour presque rien

Dans Guide fiabilité / Autres actu fiabilité

Stéphane Schlesinger

6  

Sous une carrosserie pépère, le duo Volvo S40/V50 reçoit un fabuleux 5-cylindres suralimenté développant 220 ch. Une belle source de plaisir qui ne coûte pourtant pas cher du tout. Encore faut-il le savoir !

Un sleeper suédois généreusement motorisé pour presque rien

Daf, vous vous souvenez ? Cette marque hollandaise, spécialiste des voitures de bas et moyenne gamme, a été absorbée par Volvo, qui, ce faisant, a pu développer sa gamme vers le bas. Cela a donné les 340, remplacées par les 440-460-480, fabriquées dans l’usine Daf. Elles n’ont pas rencontré un succès exceptionnel, aussi, pour les remplacer, Volvo ne développera plus elle-même de petite plate-forme.

Le duo S40/V40 de 1995 sera ainsi établi sur une base Mitsubishi, et son remplaçant S40/V50 de 2003 sur une base Ford, conçue à Cologne. Pourquoi ? Parce que Volvo a été rachetée par l’ovale bleu en 1999. La berline S40 et le break V50 qui en dérivent sont révélés au salon de Francfort 2003, et inaugurent une plate-forme qui servira ensuite à la Ford Focus II et à la Mazda 3. Dessiné sous l’égide de Fedde Talsma, ce duo se signale par un design épuré et particulier, inspirant la solidité. Volvo quoi !

Révélée fin 2003, la Volvo S40, berline donc, est commercialisée début 2004, en deux finitions associées au moteur 5-cylindres turbo.
Révélée fin 2003, la Volvo S40, berline donc, est commercialisée début 2004, en deux finitions associées au moteur 5-cylindres turbo.

Techniquement, ces familiales bénéficient de trains roulants raffinés, comportant notamment à l’arrière un essieu multibras. Mais le plus intéressant se trouve sous le capot : en version haut de gamme T5, les S40/V50 reçoivent l’excellent 5-cylindres maison, un 2,5 l turbo développant 220 ch. En découlent des performances flatteuses, avec un maxi de 240 km/h et un 0 à 100 km/h en 6,8 s.

Ce, malgré un poids important : 1 419 kg. Deux finitions sont proposées, les deux plus huppées de la gamme. D’un côté, on a la Momentum, qui intègrent la clim auto bizone, le régulateur de vitesse, les jantes en alliage, le système audio avec commandes au volant, l’ESP. Elle se facture 32 650 € en S40.

A l'arrière, la S40 arbore des feux au design original, alors que la version T5 se signale par ses deux sorties d'échappement. Une version très, très rare en France où on préfère le break V50.
A l'arrière, la S40 arbore des feux au design original, alors que la version T5 se signale par ses deux sorties d'échappement. Une version très, très rare en France où on préfère le break V50.

A 35 850 €, on accède à la Summum qui offre la sellerie cuir à réglages électriques, les xénons ou encore la peinture. En sus, les deux peuvent se doter d’une boîte auto à 5 rapports, en remplacement de la boîte 6 manuelle montée d’origine. Fin 2004, une transmission intégrale à coupleur Haldex est proposée en sus.

Chères et gourmandes, ces versions se vendront peu. En avril 2007, les S40/V50 sont légèrement restylées et à cette occasion, le moteur grimpe à 230 ch. De plus, une finition sportive R Design est introduite. Toutefois, début 2012, le duo est remplacé par la V40 et là, le 5-cylindres disparaît...

En break, la S40 change de nom et devient V50 pour la première fois. Le 5-cylindres turbo T5 est aussi proposé. Ici en 2004.
En break, la S40 change de nom et devient V50 pour la première fois. Le 5-cylindres turbo T5 est aussi proposé. Ici en 2004.

Combien ça coûte ?

En bon état, les  Volvo S40/V50 T5 se dégottent dès 4 500 €, à condition d’accepter un kilométrage astronomique (plus de 250 000 km). Vu la solidité du moteur, ça n’est pas forcément un souci. A 6 000 €, on passe sous les 200 000 km, et à 7 000 € on s’approche des 150 000 km. En pour approcher les 100 000 km, on dépensera 9 000 €. On comptera un léger supplément pour la transmission intégrale.

Le restylage de 2008 est très subtil sur la Volvo S40, se repérant notamment aux bas de boucliers désormais ton caisse.
Le restylage de 2008 est très subtil sur la Volvo S40, se repérant notamment aux bas de boucliers désormais ton caisse.

Quelle version choisir ?

Vu la faible différence de prix, autant opter pour la Summum. Sur le très long terme, la transmission aux roues avant, moins génératrice de pannes potentielles, peut être préférable.

A l'arrière, la Volvo S40 change très peu à l'arrière en 2008, même si on note les nouveaux feux et les bas de boucliers peints. 
A l'arrière, la Volvo S40 change très peu à l'arrière en 2008, même si on note les nouveaux feux et les bas de boucliers peints. 

Les versions collector

Il ne serait pas étonnant que ces Volvo deviennent sous peu des collectors, grâce à leur moteur 5-cylindres suralimenté.

Le moteur 5-cylindres turbo de la Volvo S4/V50 T5 est d'une fiabilité remarquable.
Le moteur 5-cylindres turbo de la Volvo S4/V50 T5 est d'une fiabilité remarquable.

Les points à surveiller ?

Bonne nouvelle, le 5-cylindres turbo (codé B5254T3 en 220 ch et B5254T7 en 230 ch) est d’une fiabilité typique des Volvo à l’ancienne. En clair, il est d’une très grande robustesse, encaissant aisément 300 000 km. Il faut toutefois en remplacer la courroie de distribution avant 10 ans/150 000 km, ce qui coûte assez cher car l’accès est difficile.

On relève quelques soucis du côté de la ventilation du carter, du régulateur de pression d’essence et du capteur de turbo. Des avaries bénignes mais potentiellement agaçantes. En revanche, pas de problème sur les transmissions, même l’automatique si on la vidange avant 100 000 km. Idem pour la transmission intégrale.

Sur la manuelle, testez bien l’embrayage car le volant bimasse, parfois défectueux, coûte cher. Dans l’habitacle, il peut y avoir des infiltrations d’eau par le toit ouvrant à cause d’évacuations d’eau bouchées. Vérifiez aussi le bon fonctionnement des commandes sur la console centrale. Dans l’ensemble, un bilan plutôt flatteur si l’entretien a suivi.

Sonorité, puissance, confort, la Volvo S40 T5 délivre un immense agrément de conduite, à condition de ne pas la prendre pour une sportive.
Sonorité, puissance, confort, la Volvo S40 T5 délivre un immense agrément de conduite, à condition de ne pas la prendre pour une sportive.

Sur la route

Volvo oblige, les sièges de la S40 sont d’un très grand confort. La position de conduite parfaite se double d’une ergonomie impeccable, d’autant que l’écran du GPS a la bonne idée de disparaitre dans la coiffe de la planche de bord quand il n’est pas utilisé. Dès le démarrage, la mélodie du 5-cylindres s’insinue dans l’habitacle, et ça change tout.

Confort des sièges, ergonomie travaillée, équipement riche, belle finition, l'habitacle de la Volvo S40 T5 est un endroit où il fait bon vivre.
Confort des sièges, ergonomie travaillée, équipement riche, belle finition, l'habitacle de la Volvo S40 T5 est un endroit où il fait bon vivre.

Ce bloc, en plus de joliment sonner, en plus d’être souple, produit une poussée particulièrement musclée et passe les 6 000 tr/min en flattant les oreilles. Certes, la boîte auto est un peu lente, mais elle reste douce. On se félicite aussi de la bonne motricité. Le comportement, très sûr, n’est pourtant pas sportif, l’auto étant lourde et souplement suspendu.

La banquette arrière de la Volvo S40 T5 est confortable, mais l'espace disponible reste très moyen.
La banquette arrière de la Volvo S40 T5 est confortable, mais l'espace disponible reste très moyen.

Le nez manque d’agilité, mais quelle importance sur une auto d’abord familiale ? On profite plutôt du confort et de la bonne insonorisation, tout en pestant contre une consommation tombant difficilement sous les 11 l/100 km.

 

L’alternative youngtimer

Volvo S40/V40 T4 (1997 – 2002)

En 1997, la Volvo S40 reçoit un 4-cylindres 1,9 l de 200 ch qui lui confère d'excellentes performances à sa version T4.
En 1997, la Volvo S40 reçoit un 4-cylindres 1,9 l de 200 ch qui lui confère d'excellentes performances à sa version T4.

Etablie sur la même plate-forme que la Mitsubishi Carisma (vous l’aviez oubliée celle-ci, non ?), la Volvo S40/V40 est révélée en 1995. Comme la japonaise, elle est fabriquée par Nedcar aux Pays-Bas, et adopte en haut de gamme T4 un moteur puissant. En l’occurrence un 1,9 l turbocompressé développant 200 ch, intégré en 1997.

Comme la Volvo n’est pas très lourde (1 280 kg), les performances se révèlent toniques : 235 km/h au maxi, pour un 0 à 100 km/h en 7,3 s. Par ailleurs, l’équipement se révèle riche. En 2000, le duo bénéficie d’une mise à jour légère qui ne modifie pas la puissance. Malheureusement, la version T4 est retirée dès 2002, alors que les S40/V40 dureront encore une bonne année. Dès 5 000 €.


Volvo S40 T5 (2004) la fiche technique

  • Moteur : 5 cylindres en ligne, 2 521 cm3
  • Alimentation : injection électronique, turbo
  • Suspension : jambes McPherson, ressorts hélicoïdaux, triangles, amortisseurs, barre antiroulis (AV), essieu multibras, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs, barre antiroulis (AR)
    • Transmission : boîte 6 manuelle ou 5 auto traction ou transmission intégrale
  • Puissance : 220 ch à 5 000 tr/min
  • Couple : 320 Nm à 1 500 tr/min
  • Poids : 1 419  kg
  • Vitesse maxi : 240 km/h (donnée constructeur)
  • 0 à 100 km/h : 6,8 secondes (donnée constructeur)

> Pour trouver des annonces de Volvo S40/V50 T5, rendez-vous sur le site de La Centrale

Photos (5)

Voir tout
6  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

En savoir plus sur : Volvo S40 (2e Generation)

Volvo S40 (2e Generation)

SPONSORISE

Achetez votre Volvo S40 (2e Generation)

En occasion avec Logo La Centrale

Toutes les annonces d'occasion Volvo S40 (2e Generation)

Avis Volvo S40 (2e Generation)

17,8 /20

S40 (2e Generation) II 2.4 D5 180 R-DESIGN GEARTRONIC (2009)

Par §Cvn375YR le 21/10/2022

Bonjour, je suis l'heureux propriétaire d'une S40 phase 2, avec un configuration extremement rare. Elle est équipée du 2.4 5 cylindres diesel 180ch (D5), en boite auto (geartronic).N'ayant jamais vu d'avis sur ce moteur precisement, je tenais a preciser que c'est le meme bloc que les autres 2,4L 5 cylindres de la marque (D4 par exemple), et qui equipe d'autres modèles également. C'est un moteur extrêmement fiable, le plus fiable et le plus abouti des 5 cylindres Volvo d'ailleurs. Donc niveau fiabilité, aucuns soucis, vous partez sur un des moteurs les plus fiables du marché. Ce moteur n'a pas de problemes de fiabilité (du tout!) Dans cette version D5.Niveau performances bon on reste sur un mazout.. Mais le 5 cylindres a un son plutôt sympa, les relances sont impressionnantes pour "seulement" 180ch en boite manuelle.Pour la boite auto, n'oubliez pas que c'est une vieille boite, très fiable, mais pas aussi precise et rapide que les voitures de 2022.. Cette boite est plus destinée à une bonne vieille mercedes classe e 130ch de 2006, mais fais quand meme le taf si l'on a une conduite sportive..Pour tout le reste, la voiture a des suspensions assez raides, mes les sieges tres confortables rattrapent le tout. Et niveau qualité de fabrication rien a redire, elle est mieux finie que notre serie 1 de 2016.Niveau entretien pas de surprise, on est chez volvo.. donc les vidanges (etc) ne coutent pas plus chers qu'une autre marque, mais les pieces specifiques volvo sont chères (equivalent a mercedes), il faut le savoir.Dernier point, elle est equipée en finition R design. Donc aileron a l'arrière, compteurs a fond bleus, sieges en cuir bi ton avec broderie "r design", volant sport avec badge et partiellement en aluminium, inserts en alu dans toute la voiture, tapis surpiqués en beige, calandre et retroviseurs couleur alu, double sortie de pots chromés, et pour finir : bas de caisse latéraux, diffuseur arriere et lame avant sport/plus larges. (Ils rigolent pas quand ils font un equivalent Sline/pack m).

17,6 /20

S40 (2e Generation) II 2.0 D 136 R-DESIGN (2009)

Par ric974 le 29/09/2022

Acheté en 2eme mains il y a 10 ans, elle reste LA mini berline confortable par excellence. Les assises sont un vrai +. Ce moteur PSA ronronne du tonnerre. La reprise est magnifique. Équipé en Michelin 4,aucun soucis. Le temps passant, j'ai du refaire le ciel de tout et portière. Mais fiabilité exemplaire. Elle va rouler jusqu'à ce que me moteur cède. Entretien régulier et meme reprogrammé stage1.Jaime la puissance de l'éclairage route d'origine, sa tenue de route et vivacité en dépassement, le look sport.

17,2 /20

S40 (2e Generation) II 2.0 D 136 FAP MOMENTUM (2007)

Par §Pee713BL le 26/10/2020

Voiture achetée avec 158 000 km. Voiture d'excellente qualité extrêmement confortable. Un vrai plaisir a conduire et je l'aurai gardée encore quelques années si elle n'avait pas pris un bain. Rouler sur l'autoroute est super, aucun problème pour doubler, consommation inférieure à 3L/100 sans problème. Même en ville la voiture réagit bien mais consomme forcement plus à cause de son poids.

9,4 /20

S40 (2e Generation) II (2) D2 115 BUSINESS EDITION (2012)

Par §AIE848cK le 30/03/2020

Achetée neuve en concession le bilan est mitigé après 8 années.Entretenue en concession (Prix Haut de Gamme ) pour un garage moyen qui est vite dépassé dès que le problème n'est pas dans le manuel de réparation...Cliquetis permanent après arrêt moteur au niveau du tableau de bord ...pendant 3 mn...Usure des pneumatiques en facette...Bruit avant droit côté roue non permanent... Bon on se lasse de l'incompétence..Pour une marque qui se prétend Haut de Gamme...Cela doit être la gamme qui débute tout en Bas..Moteur vaillant sans être vif ( 116 ch PSA )Confortable et agréable à conduireDécidé á éventuellement la remplacer par une occasion chez la même concession d'achat je suis parti en courant....Reprise de la voiture en dessous de son argus..La voiture entretenue chez eux est en parfait état !

Voir tous les avis Volvo S40 (2e Generation)

Essais Volvo S40 (2e Generation)

Voir tous les essais Volvo S40 (2e Generation)

Forum Volvo S40 (2e Generation)

Aller sur le forum Volvo S40 (2e Generation)