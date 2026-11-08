Un sleeper suédois généreusement motorisé pour presque rien

Daf, vous vous souvenez ? Cette marque hollandaise, spécialiste des voitures de bas et moyenne gamme, a été absorbée par Volvo, qui, ce faisant, a pu développer sa gamme vers le bas. Cela a donné les 340, remplacées par les 440-460-480, fabriquées dans l’usine Daf. Elles n’ont pas rencontré un succès exceptionnel, aussi, pour les remplacer, Volvo ne développera plus elle-même de petite plate-forme.

Le duo S40/V40 de 1995 sera ainsi établi sur une base Mitsubishi, et son remplaçant S40/V50 de 2003 sur une base Ford, conçue à Cologne. Pourquoi ? Parce que Volvo a été rachetée par l’ovale bleu en 1999. La berline S40 et le break V50 qui en dérivent sont révélés au salon de Francfort 2003, et inaugurent une plate-forme qui servira ensuite à la Ford Focus II et à la Mazda 3. Dessiné sous l’égide de Fedde Talsma, ce duo se signale par un design épuré et particulier, inspirant la solidité. Volvo quoi !

Techniquement, ces familiales bénéficient de trains roulants raffinés, comportant notamment à l’arrière un essieu multibras. Mais le plus intéressant se trouve sous le capot : en version haut de gamme T5, les S40/V50 reçoivent l’excellent 5-cylindres maison, un 2,5 l turbo développant 220 ch. En découlent des performances flatteuses, avec un maxi de 240 km/h et un 0 à 100 km/h en 6,8 s.

Ce, malgré un poids important : 1 419 kg. Deux finitions sont proposées, les deux plus huppées de la gamme. D’un côté, on a la Momentum, qui intègrent la clim auto bizone, le régulateur de vitesse, les jantes en alliage, le système audio avec commandes au volant, l’ESP. Elle se facture 32 650 € en S40.

A 35 850 €, on accède à la Summum qui offre la sellerie cuir à réglages électriques, les xénons ou encore la peinture. En sus, les deux peuvent se doter d’une boîte auto à 5 rapports, en remplacement de la boîte 6 manuelle montée d’origine. Fin 2004, une transmission intégrale à coupleur Haldex est proposée en sus.

Chères et gourmandes, ces versions se vendront peu. En avril 2007, les S40/V50 sont légèrement restylées et à cette occasion, le moteur grimpe à 230 ch. De plus, une finition sportive R Design est introduite. Toutefois, début 2012, le duo est remplacé par la V40 et là, le 5-cylindres disparaît...

Combien ça coûte ?

En bon état, les Volvo S40/V50 T5 se dégottent dès 4 500 €, à condition d’accepter un kilométrage astronomique (plus de 250 000 km). Vu la solidité du moteur, ça n’est pas forcément un souci. A 6 000 €, on passe sous les 200 000 km, et à 7 000 € on s’approche des 150 000 km. En pour approcher les 100 000 km, on dépensera 9 000 €. On comptera un léger supplément pour la transmission intégrale.

Quelle version choisir ?

Vu la faible différence de prix, autant opter pour la Summum. Sur le très long terme, la transmission aux roues avant, moins génératrice de pannes potentielles, peut être préférable.

Les versions collector

Il ne serait pas étonnant que ces Volvo deviennent sous peu des collectors, grâce à leur moteur 5-cylindres suralimenté.

Les points à surveiller ?

Bonne nouvelle, le 5-cylindres turbo (codé B5254T3 en 220 ch et B5254T7 en 230 ch) est d’une fiabilité typique des Volvo à l’ancienne. En clair, il est d’une très grande robustesse, encaissant aisément 300 000 km. Il faut toutefois en remplacer la courroie de distribution avant 10 ans/150 000 km, ce qui coûte assez cher car l’accès est difficile.

On relève quelques soucis du côté de la ventilation du carter, du régulateur de pression d’essence et du capteur de turbo. Des avaries bénignes mais potentiellement agaçantes. En revanche, pas de problème sur les transmissions, même l’automatique si on la vidange avant 100 000 km. Idem pour la transmission intégrale.

Sur la manuelle, testez bien l’embrayage car le volant bimasse, parfois défectueux, coûte cher. Dans l’habitacle, il peut y avoir des infiltrations d’eau par le toit ouvrant à cause d’évacuations d’eau bouchées. Vérifiez aussi le bon fonctionnement des commandes sur la console centrale. Dans l’ensemble, un bilan plutôt flatteur si l’entretien a suivi.

Sur la route

Volvo oblige, les sièges de la S40 sont d’un très grand confort. La position de conduite parfaite se double d’une ergonomie impeccable, d’autant que l’écran du GPS a la bonne idée de disparaitre dans la coiffe de la planche de bord quand il n’est pas utilisé. Dès le démarrage, la mélodie du 5-cylindres s’insinue dans l’habitacle, et ça change tout.

Ce bloc, en plus de joliment sonner, en plus d’être souple, produit une poussée particulièrement musclée et passe les 6 000 tr/min en flattant les oreilles. Certes, la boîte auto est un peu lente, mais elle reste douce. On se félicite aussi de la bonne motricité. Le comportement, très sûr, n’est pourtant pas sportif, l’auto étant lourde et souplement suspendu.

Le nez manque d’agilité, mais quelle importance sur une auto d’abord familiale ? On profite plutôt du confort et de la bonne insonorisation, tout en pestant contre une consommation tombant difficilement sous les 11 l/100 km.

L’alternative youngtimer

Volvo S40/V40 T4 (1997 – 2002)

Etablie sur la même plate-forme que la Mitsubishi Carisma (vous l’aviez oubliée celle-ci, non ?), la Volvo S40/V40 est révélée en 1995. Comme la japonaise, elle est fabriquée par Nedcar aux Pays-Bas, et adopte en haut de gamme T4 un moteur puissant. En l’occurrence un 1,9 l turbocompressé développant 200 ch, intégré en 1997.

Comme la Volvo n’est pas très lourde (1 280 kg), les performances se révèlent toniques : 235 km/h au maxi, pour un 0 à 100 km/h en 7,3 s. Par ailleurs, l’équipement se révèle riche. En 2000, le duo bénéficie d’une mise à jour légère qui ne modifie pas la puissance. Malheureusement, la version T4 est retirée dès 2002, alors que les S40/V40 dureront encore une bonne année. Dès 5 000 €.



Volvo S40 T5 (2004) la fiche technique

Moteur : 5 cylindres en ligne, 2 521 cm3

Alimentation : injection électronique, turbo

Suspension : jambes McPherson, ressorts hélicoïdaux, triangles, amortisseurs, barre antiroulis (AV), essieu multibras, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs, barre antiroulis (AR) Transmission : boîte 6 manuelle ou 5 auto traction ou transmission intégrale

Puissance : 220 ch à 5 000 tr/min

Couple : 320 Nm à 1 500 tr/min

Poids : 1 419 kg

Vitesse maxi : 240 km/h (donnée constructeur)

0 à 100 km/h : 6,8 secondes (donnée constructeur)

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