Un super bonus écologique à Marseille pour faire accepter la ZFE aux habitants

Nous en parlions il y a quelques jours sur Caradisiac : dès le mois de septembre 2024, la ZFE située dans la ville de Marseille doit exclure les véhicules Crit’Air 3 et plus anciens, c’est-à-dire tous les modèles essence d’avant 2007 et les diesel d’avant 2011. Ce qui revient à interdire de circulation environ 317 000 véhicules au total. Les autos non classées, Crit’Air 5 et Crit’Air 4 sont déjà interdites théoriquement dans cette ZFE de Marseille mais pour l’instant, il n’existe pas de dispositif de contrôle automatisé permettant de les verbaliser systématiquement. Ce qui doit justement être le cas dans un proche avenir.

Est-il possible de faire accepter cette mesure très impopulaire auprès des automobilistes marseillais ? Martine Vassal, la présidente de la métropole Aix-Marseille, projette en tout cas d’instaurer une nouvelle aide de 5 000€ à l’achat d’un véhicule électrique neuf pour les automobilistes habitant ou travaillant dans la ZFE. Il y a quelques années, d’ailleurs, la région PACA proposait déjà une aide à l’achat de 5 000€ pour tous (habitants dans les ZFE ou pas) en complément du bonus écologique national sur ces autos électriques neuves.

Une mesure qui ne ciblerait pas forcément les plus pauvres

Parmi les 317 000 véhicules théoriquement interdits de circulation en septembre 2024, la plupart appartiennent aux habitants les plus pauvres de la région. Or, cette nouvelle mesure ne ciblerait pas uniquement ces habitants aux revenus les plus faibles car bon nombre de résidents de la ZFE et d’automobilistes y travaillant n’appartiennent pas à ces tranches de la population. D’après les journalistes du Figaro, la mairie de Marseille voudrait justement s’assurer que cette aide soit liée aux revenus des automobilistes : « Si cette aide sert à acquérir des Tesla, elle perd un peu de son sens. 5000 euros, c’est bien, mais est-ce que cela va toucher une catégorie de population qui n’avait pas le choix de changer de véhicule ? L’intérêt d’une telle aide, c’est qu’elle touche ceux qui en ont le plus besoin », déclare l’adjointe au maire de Marseille Audrey Gatian. C’est en tout cas la métropole Aix-Marseille qui financerait cette aide et elle pourrait arriver dans le courant de l’année 2024. A condition que le budget soit tenable, évidemment.