Un Tesla Cybertruck plus petit pour l'Europe

Cela fait plusieurs mois qu'Elon Musk répète que le Tesla Cybertruck de série est un peu plus petit que le prototype spectaculaire dévoilé en novembre 2019. Une version dédiée à l'Europe bénéficiant de dimensions encore plus mesurées prend en outre forme dans la tête des responsables Tesla d'après les dernières publications de l'entrepreneur sur le réseau social Twitter.

L'homme a en effet indiqué suite à la question d'un internaute sur ce modèle que le Cybertruck réduit est "très probablement en préparation". De quoi offrir aux conducteurs du Vieux Continent une utilisation plus confortable avec un gabarit adapté aux routes, aux rues et aux parkings des villes européennes. Autre information intéressante : Elon Musk révèle qu'un pick-up au look et à la configuration moins exotique que le Cybertruck est disponible en guise de plan B si l'utilitaire à benne au design futuriste fait un flop.

Highly likely down the road — Elon Musk (@elonmusk) August 4, 2020

D'après Elon Musk : "Il y a de nombreux pick-up traditionnels sur le marché. Ils se ressemblent tous. Vous pouvez difficilement déterminer leurs différences. Et bien sûr, Tesla peut produire un véhicule surélevé de ce type. C'est facile. C'est notre stratégie de repli". 2021 permettra de découvrir les différentes versions de ce pick-up très attendu.