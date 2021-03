Un volant de voiture électrique doit-il être moche ?

Depuis une vingtaine d'années, et l'arrivée de la Toyota Prius, certains se demandent si une voiture écolo doit forcément avoir un look qui permet de se distinguer, que les plus polis qualifieront de bizarre, tandis que les plus directs diront moche.

Les années passent et la voiture branchée se démocratise. Si certains jouent la carte du design classique, à la manière de Peugeot, l'originalité reste encore de mise, notamment chez ceux qui lancent une gamme spécifique, en parallèle de leur offre thermique. Une Volkswagen ID.3 déroute face à une Golf, tandis que le nouveau Kia EV6 fait débat.

Les habitacles de ces nouveaux modèles branchés sont en revanche moins clivants, sûrement parce qu'ils adoptent des gimmicks que l'on retrouve sur toute la production : architecture horizontale, grands écrans, peu de commandes…

Il y a peut-être un dernier élément qui sort du lot à bord : le volant. Sur les dernières nouveautés électriques, les designers se sont lâchés, pas forcément pour le meilleur ! Bon, tous les goûts sont dans la nature et on vous laissera juge avec les images qui suivent. Comme c'est le cas pour l'extérieur, l'idée est sûrement de suggérer une apparence futuriste, avec un aspect de concept.

Et une fois de plus, Tesla va plus loin que les autres. Après avoir pris de l'avance sur la taille des écrans, il ose le volant type aérospatial sur les nouvelles Model S et Model X.