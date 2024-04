Un voyage en électrique pas très économique et une hausse de l'essence qui l'est encore moins (l'actu de la semaine en photo)

120 km/h au lieu de 130 en électrique : est-ce que ça vaut le coup ?

Alan Froli a de drôles d'idées. Cette semaine, il a décidé de rouler pendant 700 km à bord d'une Volkswagen ID3 depuis la région parisienne vers le nord de la France et de revenir à son point de départ. Et comme il aime ça, il a récidivé, en effectuant exactement le même trajet, avec la même voiture. Un goût immodéré pour l'électrique VW ou pour les paysages calaisiens ? Pas vraiment. En fait, l'essayeur a voulu vérifier si ce parcours emprunté à 120 km/h au lieu de 130 offrait un gain de temps et d'argent, d'ou les fastidieuses journées passées à bord de l'Allemande en se tenant à ces deux vitesses. Sa conclusion est plus normande que nordiste : le fait de baisser sa vitesse ne lui a permis de n'économiser que 3 minutes En revanche, les 10 km/h et la consommation en moins induite, lui ont coûté 15 euros en moins aussi.

L'essence est-elle durablement à la hausse ?

C'est reparti, après quelques mois d'accalmie, le litre de carburant frôle à nouveau les deux euros. Les causes du rebond du baril sont connues. Entre les vacances américaines et la hausse de consommation qu'elles impliquent, l'Arabie saoudite qui joue de l'augmentation et les différents conflits qui, de l'Ukraine au Moyen-Orient, rendent la production et les livraisons instables, l'heure est au pétrole cher. Et demain ? Avec une possible régionalisation du conflit arabo-israélien, et une république iranienne susceptible d'entrer dans la danse macabre, l'avenir n'est pas vraiment à la baisse.

Une auto d'occasion de plus de 200 000 km : un bon plan ?

Manuel Cailliot aime les vieilleries. Alors, cette semaine, il s'est penché sur le sort de ces autos rattrapées par la limite d'âge ou d'usage : toutes celles qui affichent 200 000 km ou plus à leur compteur. Si elles ne sont pas très chères à l'achat constituent-elles pour autant un bon plan ? Pour le spécialiste de l'occasion de Caradisiac, la réponse est oui. À condition de prendre plus de précaution que lors de l'achat d'une auto neuve ou récente. Mais si l'historique de la voiture est limpide, si les pièces d'usure ont été remplacées et que le propriétaire a pris soin de sa monture, elle peut encore effectuer pas mal de kilomètres.

Une plongée dans la forêt dense des cartes de recharge

Supposons que pour faire le plein de sa thermique, il faille jongler entre une multitude de cartes de crédit, liées parfois au pétrolier qui distribue l'essence. Inimaginable. Et pourtant, c'est bien ce qui se passe lorsque l'on souhaite recharger son électrique. Dans ce domaine, la directive qui oblige les opérateurs à prévoir un lecteur de carte de crédit classique sur leur borne est à peu près aussi entendue qu'une mise en garde de l'Onu auprès de pays belligérants. Alors Lionel Bret est parti en expédition dans la forêt de cartes existantes et en a extrait les cinq les plus répandues. Mais comme il le dit lui-même : la carte idéale n'existe pas et tout est question de compromis.

