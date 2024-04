Cinq cartes de recharges électriques à la loupe

1 – Chargemap Pass

Disponible depuis 2017, cette carte est l’une des plus universelles du marché. Compatible avec 110 000 points de recharges publics en France (600 000 en Europe), elle est vendue 19,90 euros et ne requiert aucun abonnement. En revanche, les frais d’utilisation, jusqu’à 10 % du montant total de la recharge, peuvent vite devenir élevés. L’application apparaît quant à elle comme un des meilleurs planificateurs de trajets afin d’organiser son itinéraire et ses recharges avec l’indication du nombre et de la disponibilité des bornes de recharge le long de sa route.

2 – Charge + TotalEnergies

TotalEnergies se lance dans l’électromobilité grand public avec sa carte Charge +. Déclinée en deux versions : Classique (19,90 € / sans abonnement) ou Confort (2 € / mois). Cette dernière permet d’avoir 5 % de réduction sur les bornes TotalEnergies. En revanche l’énergéticien se montre flou sur les frais additionnels appliqués sur les réseaux de bornes tiers. TotalEnergies se contente d’expliquer qu’ils « tiennent compte des coûts d'interopérabilité additionnels générés par l'utilisation de ces réseaux. » Avec 100 000 points de recharges publics revendiqués sur l’ensemble de l’Hexagone, cette carte couvre la majeure partie du réseau routier national.

3 – Shell Recharge

La carte Shell Recharge est compatible avec plus de 500 000 bornes de recharges rapides dans plus de 33 pays européens, essentiellement en Allemagne et au Bénélux. Aucun abonnement n’est nécessaire, l’utilisateur doit simplement payer une commission fixe de 0,35 euro à chaque branchement sur un réseau partenaire, avec un plafond de 20 transactions mensuelles. L’application associée à la carte localise les bornes à proximité, mentionne leurs tarifs et contrôle le démarrage et l’arrêt des sessions de recharge.

4 – Fulli

Fulli (anciennement KiWhi Pass) est une marque des sociétés APRR et AREA. Disponible sans abonnement ou avec engagement (24 € / an) pour profiter de tarifs et frais de recharge plus abordables (0,35 cts vs 0,70 cts). Il est également possible de la combiner avec la fonction télépéage pour 2 € / mois. Avec l’application Fulli, le client localise les bornes de recharge à proximité, leurs disponibilités, leur puissance de charge et les tarifs en temps réel. Fulli applique le prix facturé par l’opérateur de bornes en sus d’une commission fixe.

5 – Le Pass Izivia

Filiale d’EDF, la société revendique 110 000 points de charges accessibles pour les détenteurs de son pass Izivia Access. Celui-ci permet l’accès aux chargeurs des parkings Q Park et aux bornes rapides du réseau EDF aux abords des grandes métropoles. L’appli vous permet de visualiser l’état des bornes en temps réel, leurs caractéristiques techniques (prises, puissance) et les tarifs appliqués avec le Pass Izivia. L’application permet aussi de générer un itinéraire (via Google Maps, Waze…) avec les arrêts de recharge à réaliser tout au long de votre trajet.

Cartes Prix achat Frais Nombre de points de recharges publics accessibles en France Nombre de points de recharges publics accessibles en Europe Chargemap pass 19,90 € 10 % prix de la charge 110 000 513 230 Charge + classique TotalEnergies 19,90 € 0 € sur réseau Total Energies 100 000 _ Fulli 9,90 € 0,70 € par charge 85 000 290 000 Shell recharge Gratuite 0,35 € par charge 68 000 600 000 Izivia Le Pass 15 € 1 € par charge 130 000 300 000

La solution Plug & Charge

La carte de recharge idéale n’existe pas. Tout est question de compromis. Pour choisir le badge adapté à vos besoins, comparer les prix des recharges sur les bornes fréquemment utilisées ne suffit pas. Les frais d’interopérabilité, les services proposés, la répartition et la densité du réseau sont autant de facteurs à prendre en compte. Au final, disposer de plusieurs cartes s’avère bien souvent nécessaire pour satisfaire l’ensemble de vos demandes. La démocratisation prochaine des terminaux bancaires sur les bornes devrait apporter davantage de souplesse et de simplicité. À moins qu’il n’y ait plus besoin ni de carte, ni d’application. Grâce à la technologie Plug & Charge l’identification de la voiture et de son propriétaire se fait automatiquement. La voiture communique directement avec la borne via le câble d’alimentation pour lancer la charge et facturer le montant à payer.