Une Alpine des gendarmes et une Audi RS 4 en fuite, comme au cinéma

Il y a eu une autre Alpine A110 de la gendarmerie nationale détruite en service, comme le rapportent les journalistes du Parisien. Les faits remontent au 4 janvier dernier : au péage de Chamant sur l’autoroute A1, des gendarmes ont arrêté un break Audi RS 4 dont le conducteur a refusé d'obtempérer et accéléré pour prendre la fuite. Une Alpine A110 des gendarmes, décrite comme une version « S » par les journalistes, s’est alors lancée à sa poursuite. Après être passé devant un radar de vitesse à 217 km/h en vitesse retenue et filé pendant 60 kilomètres sur l’A1, le break allemand a subitement freiné en traversant les voies pour rejoindre une aire de repos. L’Alpine A110 des gendarmes qui suivait, après une manœuvre d’évitement, s’est alors fait percuter par un autre automobiliste laissant la conductrice gendarme sonnée. Les deux occupants du break ont ensuite été interpellés par d’autres militaires, à pied avec leur véhicule en panne d’essence.

28 kg de drogue dans la voiture

Les deux occupants du break allemand transportaient un peu plus de 28 kilos de cannabis, d’une valeur de 285 800€ d’après les journalistes du Parisien. Tous deux belges de nationalité et âgés de 20 et 32 ans, ils ont affirmé devant le tribunal de l’Oise avoir été mis sous pression par leur commanditaire, qui menaçait leurs familles, pour faire cette « livraison ». Le conducteur a écopé de 24 mois de prison dont six mois fermes et son passager de 12 mois fermes en raison de nombreux précédents délits routiers et autres infractions aux stupéfiants.

Sur le strict plan automobile, en tout cas, on s’étonne de voir des trafiquants de drogue continuer à utiliser de telles autos qui incarnent depuis des décennies l’archétype de la puissante voiture de gangster « go fast » cinématographique et qu’on repère à des kilomètres.

S’il n’y a pas de débat possible sur la nécessité d’arrêter et punir ces malfrats, on constate aussi que les course-poursuites à haute vitesse impliquant des Alpine de la gendarmerie ont déjà fini à plusieurs reprises avec des accidents directement causés par la voiture des militaires lors de ces interventions. Il y a quelques semaines, lors d’une autre course-poursuite, une Alpine des militaires avait percuté une moto qu’ils pourchassaient en tuant ses deux occupants avant un suraccident avec d’autres automobilistes. Précédemment, au moins trois Alpine A110 de la gendarmerie nationale avaient été accidentées dans des circonstances inconnues.