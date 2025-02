Une Audi d'exception retrouvée éparpillée dans une déchèterie sauvage !

L’Audi RSQ e-tron est la seule voiture de toute l’histoire du Dakar à avoir remporté l’épreuve au classement général avec une technologie hybride. Après deux échecs en 2022 et 2023, le sport-proto de la marque aux anneaux a réussi en 2024 à battre le Prodrive Hunter de Sébastien Loeb pour gagner le plus célèbre des rallyes-raids avec le pilote Carlos Sainz au volant.

La place d’un tel engin de compétition est bien évidemment au musée, ce qui est probablement le cas pour le véhicule ayant remporté l’épreuve. Mais visiblement, les responsables du département compétition d’Audi n’ont pas accordé beaucoup d’importance aux autres exemplaires également engagés sur le Dakar 2024 (ceux pilotés par Stéphane Peterhansel et Matthias Ekstrom).

On dit ça parce qu’une drôle de découverte a été faite à Jiříkov en République Tchèque dans une décharge sauvage près de la frontière avec l’Allemagne. Au milieu de nombreux autres objets encombrants et polluants jetés là par des gens peu scrupuleux, des panneaux de carrosserie marqués des anneaux et aux couleurs d’Audi Sport étaient exposés à la vue de tous. Des morceaux de la carrosserie et de la mécanique d'un Audi RSQ e-tron et plus précisément de l’exemplaire conduit par Matthias Ekstrom au Dakar 2024 et arrivé en 48ème position à plus de 15 heures du premier au terme d’un rallye marqué par de nombreux problèmes ! Mais comment des pièces d’un véhicule aussi précieux ont-elles pu se retrouver abandonnées ici ?

Ce n’est pas la faute d’Audi

Renseignement pris auprès d’Audi, les journalistes de Seznam Zprávy rapportent que la direction du constructeur allemand a bien missionné une société tierce de détruire et jeter ce malheureux RSQ e-tron engagé au Dakar 2024. Les responsables de la marque aux anneaux déclinent en revanche toute responsabilité au sujet de l’abandon de ces morceaux du véhicule sur une décharge sauvage et illégale, rejetant la faute sur la société qui s’est occupé de son enlèvement. Une enquête est en cours pour déterminer qui est à blâmer pour cette fin peu heureuse du prototype de course.

C’est même totalement fou, quand on pense à la valeur de tels engins (même ceux qui n’ont pas eu droit aux lauriers en compétition), de les retrouver dans de telles situations. Mais alors les voitures de course du marché terminent parfois leur vie dans le garage de collectionneurs-gentlemen drivers (par exemple, on peut voir des Audi R8 ayant couru aux 24 Heures du Mans lors de journées circuit privées), le constructeur avait peut-être considéré que la technologie très sophistiquée du RSQ e-tron hybride était trop complexe pour envisager revendre le proto à des collectionneurs. De la même façon, on n’a jamais vu des Audi R18 ou des Porsche 919 Hybrid sur des journées circuit privées. Mais de là à les détruire comme de vulgaires voitures d’occasion hors d’âge !