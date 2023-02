Une carte prépayée comme alternative à la voiture de fonction

Spécialisée dans l’accès aux mobilités (un service qui s’étend de la location de trottinettes aux billets d’avion en passant par l’autopartage), l’application Freenow lance une carte virtuelle dédiée au paiement de plusieurs types de transport sur laquelle les entreprises décident du budget alloué pour ainsi l’offrir à leurs salariés. L’objectif ? Anticiper la disparition progressive de la voiture de fonction comme avantage salarial au profit d’alternatives plus populaires comme la trottinette, le vélo ou le train, dans les grandes métropoles.

Ce super « pass Navigo » est donc une carte prépayée virtuelle qui permet de recourir à plusieurs modes de transport : vélo, scooter, voiture, train, avion. Le « Mobility Budget » peut être dépensé en France comme à l'étranger. Les clients « Business » peuvent offrir à leurs collaborateurs un budget mobilité via cette carte, couvrant ainsi leurs besoins personnels et leurs trajets domicile-travail. « Il s'agit d'un réel avantage pour retenir les talents et réduire le turnover qui est actuellement en hausse », déclare Valentin Naidja, Vice-Président des Ventes chez Freenow.

« La voiture de fonction en tant qu'avantage salarial devrait connaître une forte baisse. Dans le même temps, les alternatives de mobilité deviendront plus populaires : plus de la moitié des personnes interrogées prévoient d'allouer un budget mobilité à leurs employés. Notre nouvelle carte mobilité est une solution simple pour donner un accès flexible à l’ensemble de ces options ».