Une Citroën BX façon Japan Super Silhouette Series

L'image de voiture paisible de la Citroën BX produit des curieuses créations. La preuve avec ce rendu virtuel signé du spécialiste de la tablette graphique Soufyane Benhammouda. Son idée ? Offrir à la placide berline française tout l'équipement pour s'engager en Japan Super Silhouette Series.

Les amateurs de sportives japonaises reconnaîtront au premier coup d'œil d'où proviennent le kit carrosserie et les couleurs de cette curieuse réalisation. Son déguisement n'est autre que celui de la Nissan Skyline R31 RS-Turbo C engagée en 1982 dans le championnat précédemment cité. Une auto qui signait une belle victoire cette même année lors de la dernière course du calendrier sur le circuit de Fuji Speedway.

Côté technique, la Nissan Skyline R31 RS-Turbo C embarque un bloc LZ20B délivrant 570 chevaux à 7600 tr/min pour un couple de 539 Nm. La cavalerie est transmise aux roues arrière via une boîte cinq vitesses signée Doug Nash. La Citroën BX a bien entendu eu droit elle aussi à sa version de course par l'intermédiaire du Groupe B. Une époque que le constructeur préfère aujourd'hui oublier.