Une décision à venir sur la vente de Bugatti

Vendra, vendra pas ? La présence d'un grand nombre de marques de luxe au sein du portfolio du groupe Volkswagen est régulièrement remise sur la table. Il faut dire que la fièvre acheteuse du début des années 2000 de la famille Piech est bien lointaine, et désormais, face au grand défi du passage à l'électrique et aux nouvelles technologies, Volkswagen fait ses comptes.

Bugatti a notamment fait l'objet de rumeurs insistantes concernant une possible vente, notamment à Rimac, le petit constructeur croate de voitures électriques qui suscite l'engouement de marques telles que Porsche.

Un des accords possibles serait une association Bugatti/Rimac, et en échange, une montée au capital de Rimac par Porsche à hauteur de plus de 15 %. Le patron de Porsche a confirmé que Rimac et Bugatti pourraient "coller" d'un point de vue technologique, et que plusieurs scenarii avec différentes structures d'entreprise sont sur la table. L'intéressé "pense qu'une solution sera prise dans le courant du premier semestre".

Pour le groupe Volkswagen, Bugatti a toujours représenté une vitrine qui a mis du temps à atteindre la rentabilité. Désormais, les marques "passe-temps" comme qualifient certains hauts responsables du groupe allemand sont visiblement très discutées en interne. Nous en saurons plus pour Bugatti d'ici le mois de juillet.