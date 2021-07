Gifi a une curieuse façon de faire gagner des voitures !

Je fais partie de ceux qui aiment encore feuilleter les publicités déposées dans la boîte aux lettres. Cette semaine, celle de Gifi a attiré mon œil : en quatrième de couverture, le magasin met en avant un jeu via une application smartphone, avec parmi les lots "une voiture à gagner".

Si le lot est gros, cela n'a rien d'extraordinaire, car les grandes enseignes qui font gagner une voiture, cela arrive finalement régulièrement (au point qu'il y a quasiment toujours une voiture à gagner quelque part). Mais ici, ce qui a retenu mon attention, c'est qu'une voiture est à gagner "chaque soir".

Là, je me dis que c'est quand même moins banal. Gifi a-t-il un événement particulier à fêter, comme un anniversaire rond ? Pas spécialement. Évidemment, il y a un petit astérisque qui renvoie à des conditions de jeu. Et en dessous, on découvre que ce n'est pas une voiture qui est offerte, mais sa location, jusqu'à 24 mois !

Le prospectus nous renvoie sur le site internet pour tout savoir. Là, on apprend que le tirage au sort fait gagner des locations d'une durée de 6 à 24 mois via la filiale de location de l'enseigne, avec des citadines, pas forcément la nouvelle Yaris en photo, puisqu'en exemple on a la Fiat 500, la Citroën C3 et la Peugeot 208. Le gagnant a à sa charge le carburant, l'entretien, l'assurance tous risques obligatoire.

Surtout, on découvre que la voiture est bardée d'autocollants Gifi. Remarquez, pas de tromperie, ils sont sur la photo ! Et ils doivent être obligatoirement laissés. Le gagnant doit ainsi passer au magasin au moins une fois pour un contrôle ! En clair, Gifi fait gagner des publicités ambulantes.

Selon le site, les "montants des loyers offerts correspondant à la période de location sont évalués à un coût de 75 €". Et à la fin du prêt, le gagnant doit payer une éventuelle remise en état. Donc ceux qui auraient eu quelques accrochages se verront présenter une facture… peut être plus élevée que la valeur du "cadeau" !

Bien sûr, on sait que des ménages seraient ravis de gagner deux ans de LLD, qui leur permet de rouler avec un véhicule neuf, et se fichent bien d'avoir une pub dessus. Mais quand même, on est loin d'une "voiture à gagner"…