Une fascinante trilogie sur l'histoire de l'automobile à voir sur Arte

En 1908 la Ford T met l’Amérique et le monde sur roue et bientôt sur route. Jamais avant la voiture pareille invention n’avait porté une telle révolution au plus profond de nos sociétés.

La ville nouvelle se conçoit autour de la voiture. Son schéma ? Une règle de trois : 1 logement, 1 voiture, 1 large voie. Le Corbusier « fasciné par cette machine parfaite » se fait l’ardent défenseur de l’automobile. Pénétrantes, échangeurs, voies urbaines, « le réseau routier tisse les liens de la nation », devient le nouvel axe du progrès.

L’écrivain Roland Barthes, érige la voiture au rang de mythologie. « Le film de bagnole devient un genre à part entière ». Dans les road-movies la caisse émancipatrice (Thelma et Louise) « apprivoise les espaces sauvages ».

Désillusions et asservissements

La voiture, machine libératrice, conditionne de « nouvelles habitudes, contraintes, angoisses ». La vie à tombeau ouvert, entraîne sa litanie de mortalité routière (18 000 décès sur les routes françaises en 1972), d’embouteillages et de pollution.

L’automobile impose une nouvelle norme sociale. Les travailleurs des usines, portent fièrement le statut d’ouvrier. À Detroit, capitale mondiale de l’automobile, les luttes pour les droits civiques sont réprimées dans le sang par l’armée.

Premiers éclats sur le vernis des carrosseries ; premières failles sur les amas de ferraille ; premières fêlures dans l’auto-culture. En 1973, la crise pétrolière bouscule « les certitudes d’une possibilité de croissance infinie de l’économie » et sa cohorte effrénée du tout bagnole.

Après trois décennies d’essor « la voiture incarne la démesure du progrès ». Les usines robotisées laissent l’ouvrier sur le bas-côté. Le pétrole, produit dopant du grand bond en avant consumériste, justifie guerres et conflits. En 1972 Richard Nixon veut assouplir les réglementations sur l’environnement pour pouvoir forer en Alaska. 50 ans plus tard Donald Trump veut annexer l’or noir du Canada et les richesses du Groenland. « Un vent de libéralisme souffle sur le monde ». Mais le monde et la terre peuvent-ils le supporter ?

L’espoir d'un lendemain

La consommation échevelée des ressources naturelles et leur épuisement posent question. « La maison brûle ». Le réchauffement climatique sur lequel nous alertent les scientifiques depuis près de 60 ans devient de plus en plus palpable au quotidien.

Les villes, transfigurées pour accueillir la voiture il y a un plus d’un siècle, veulent aujourd'hui l’en éradiquer. Au cœur de la crise climatique, les motorisations thermiques sont remplacées par l’électrique. Paradoxalement aux quatre coins du monde de nouveaux gisements pétrolifères voient le jour et les analystes repoussent le « pic pétrolier » au-delà de 2035. L’histoire, est un éternel recommencement ? L’Homme un impertinent enfant ? À travers la voiture, ce documentaire, met en scène une brève histoire de l’humanité.

1 " Vroum : une brève histoire de l’automobile", mardi 14 janvier, 21 heures sur Arte. Un film de Jean-Christophe Ribot, raconté par Elisabeth Ventura. Production ZED & Pictanovo pour Arte France, Planete +, Ceska Televize, DR & TV5 Québec-Canada