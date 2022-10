DESIGN by BELLU : le retour de la belle américaine

L’absence de nombreux constructeurs au Mondial de l’Automobile nous prive aussi des rares études qui auraient créé un incontestable attrait. Citroën ne peut pas montrer pas la surprenante Oli, vision frugale d’une citadine électrique futuriste, et Audi - comme l’ensemble du groupe Volkswagen - refuse de présenter au public parisien ses derniers et passionnants concept cars Skysphere, Urbansphere et Grandsphere. Des occasions manquées comme celles-ci, il y en a des kyrielles.

Pour les constructeurs américains, Mondial ou pas, depuis des lustres, ce n’est pas à Paris qu’ils exposent leur créativité. Dommage, car c’est sans doute chez eux qu’il faut chercher les créations les plus significatives de l’année.

Les deux constructeurs qui symbolisent depuis toujours le luxe à l’américaine, Cadillac et Lincoln, ont présenté au cours de l’année des concept cars qui renouent avec la notion de « belle américaine ». Cette idée un peu simpliste qui faisait florès dans les années 1950 et 1960, a fini par être diluée dans la profusion des SUV au cours des dernières années.

Cadillac a démarré l’année en présentant en janvier dernier à Las Vegas, au CES (Consumer Electronics Show) un panel de solutions pour la mobilité. Le projet global baptisé Halo comporte quatre volets :

SocialSpace est une sorte de minibus autonome pouvant transporter six personnes,

PersonalSpace est un siège monoplace volant, à décollage vertical, propulsé par quatre rotors permettant de se déplacer dans les cieux urbains,

OpenSpace est un espace à vivre, mobile, nomade, à mi-chemin entre maisonnette et camping-car,

Innerspace est un immense coupé autonome à deux places. Et voilà : discrètement, Cadillac est parvenu à glisser un coupé démesurément long dans le discours portant sur la mobilité responsable !

En juillet, Cadillac a dévoilé la Celestic qui renoue avec son univers de prédilection, celui des berlines majestueuses et luxueuses. Établie sur la plate-forme Ultium, possiblement autonome, la Celestic devrait être produite dans un atelier dédié, installé dans le cœur historique du Tech Center, magnifique ensemble architectural édifié par Eero Saarinen en mai 1956. GM investit 81 millions de dollars pour aménager cet espace. La Celestic affiche un profil étiré particulièrement élégant. Les ailerons d’autrefois ont disparu, mais pas les signatures lumineuses. L’ambiance intérieure avec ses chromes et ses couleurs vives nous replongent dans l’ambiance des années 1960 !

PLus extravagantes encore, la Lincoln L100 dévoilée en marge du concours d’élégance de Pebble Beach en août 2022. Comme son grand concurrent historique Cadillac, Lincoln s’emploie à rappeler que sa vocation est de proposer des berlines de prestige. À l’occasion de son centième anniversaire, Lincoln a proposé la futuriste L100 caractérisée par les généreuses ouvertures de ses flancs et de son pavillon.

Comme tous ses concurrents, Buick prépare sa transition énergétique, prévue pour 2030, avec la Wildcat EV présentée en juin. Ce grand coupé 2+2, réalisé sous l’autorité de Sharon Gauci, est chargé de porter les ambitions de la marque en matière de motorisation électrique. Les occupants sont aux petits soins : en mode Zen, le système informatique intégré est capable de détecter leurs humeurs et de réagir en réduisant l’éclairage ambiant, en diffusant des senteurs thérapeutiques et en activant les sièges massants.

Bien sûr, les Américains n’ont pas renoncé aux SUV dont ils ont été les pionniers. Dans ce domaine aussi, ils font preuve d’un talent certain. La Lincoln Star est un break aux surfaces joliment modelées et au profil judicieusement balancé vers l’arrière, mais il est suffisamment sage pour que l’on puisse croire en son extrapolation en série vers 2025. Les passagers ont le choix entre trois ambiances en fonction de leur humeur : Coastal Morning, Mindful Vitality et Evening Chill ; de subtiles nuances entre une aube sur la plage et une soirée fraîche…

Réaliste, la Buick Electra-X est un SUV coupé qui pourrait préfigurer un modèle de production destiné au marché chinois. Priorité a été donnée à la fluidité pour l’extérieur et à l’écologie pour l’intérieur. Les sièges sont garnis d’un tissu synthétique réalisé à partir de bouteilles en plastique. Basée sur la plate-forme Ultium de GM, la motorisation est électrique.

Il avait un peu raison sur ce point le président populiste : l’Amérique est à nouveau great… sur le plan du design.