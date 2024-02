Une marque de yacht transforme un Defender

Le constructeur Firmship né à Rotterdam publie sur la toile sa dernière création insolite. Après la Montre Firmship AERA, la marque s'attaque cette fois à une icône automobile : le 4x4 Land Rover Defender. Son nouveau nom, vous l'avez deviné : Firmship Defender.

Pour accomplir cette mission, Firmship s'associe au designer de l'agence Studio Job pilotée par l'artiste Hob Smeets. Le travail de ce partenariat prend la forme d'un Defender minimaliste et monochrome à l'extérieur mais aussi dans l'habitacle. Tous les éléments en plastique habituellement noir mat sont désormais teintés de blanc pur. Un traitement spectaculaire qui sera néanmoins très sensible aux rayures et salissures lors de la moindre sortie dans les chemins. Mais puisqu'il s'agit d'un objet mode, les propriétaires seront simplement ravis de circuler avec sur des routes ordinaires, tout en ayant une ambiance proche de celle de leur bateau signé de la même marque.

Un traitement uniquement esthétique

Aucune information ne concerne la partie mécanique de ce Firmship Defender. Le véhicule demeure de ce côté-là probablement 100% d'origine. Cela dit, le véhicule surélevé britannique dispose déjà de série d'excellentes capacités hors des sentiers battus. Il ne faut simplement pas avoir peur de passer de nombreuses heures à le nettoyer après une belle balade pour retrouver son blanc éclatant !