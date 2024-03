Remettre sur la route une voiture démontée sortie il y a plus de 50 ans est loin d'être une mission aisée. Il faut en effet beaucoup de patience pour rassembler tous les éléments manquants et un budget conséquent pour acheter les pièces et entreprendre les travaux nécessaires. Le propriétaire de ce rarissime et insolite coupé Maserati Mistral trouvé en triste état dans un hangar ne semble hélas pas avoir atteint son but.

Sur les images publiées par la chaîne Youtube IMSTOKZE, l'Italienne se dévoile perdue au milieu de pièces et débris de toutes sortes. Son espace de stationnement ne dispose bien évidemment pas de système de chauffage ou de garage sécurisé à l'abri des éléments comme il est généralement le cas pour des voitures de ce calibre. Non. L'auto traîne dans ce cas de figure sans protection ni soin particulier. Des chiffons et autres épaves de motos l'accompagnent dans sa lente dégradation.

Une rarissime Maserati Mistral abandonnée dans un hangar

Pour rappel, la Maserati Mistral sortait des chaînes de la firme de Modène de 1963 à 1970. Seuls 953 exemplaires quittaient à l'époque l'usine dont 125 cabriolets et 828 coupés. La voiture visible sur les séquences adopte pour enfoncer le clou un volant à droite. Les experts estiment que 20 à 30 voitures maximum adoptaient une telle configuration d'origine. Signer pour une Maserati Mistral en bon état en 2024 demande plus de 850 000 euros pour les meilleures découvrables et environ 230 000 euros pour les coupés.