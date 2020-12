Une Toyota GR Yaris art car pour remercier les ouvriers disponibles pendant la crise du coronavirus

Le constructeur nippon Toyota n'est pas insensible au dévouement de ses salariés en pleine crise du coronavirus. La marque le montre en dévoilant une auto personnalisée sur la base de la citadine sportive Yaris GR.

Son look pensé par l'étudiante âgée de 16 ans Alice Goodlife affiche un masque chirurgical sur le nez de l'urbaine, un arc-en-ciel sur le toit ainsi que le hayon, des silhouettes sur les flancs -celles des travailleurs covid- et des jonquilles pour envisager un avenir meilleur. Alice Goodlife est passionnée de sport auto. La jeune artiste indique avoir été bouleversée en apprenant l'annulation du rallye du Pays de Galles.

Pour rappel, la Toyota Yaris GR embarque un bloc 1,6l trois cylindres turbocompressé développant la bagatelle de 261 chevaux. La cavalerie transite au sol via une boîte manuelle six vitesses, un différentiel central multidisques et quatre roues motrices. Son tarif en France : 35 600 euros.