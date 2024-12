Une voiture d'occasion à 500 € peut-elle être véritablement roulante ?

Vous avez besoin rapidement d’une auto ? Seulement de façon temporaire, ou pour effectuer quelques kilomètres par jour ? Mais votre budget vous fait réellement défaut. Nous nous sommes donnés comme mission de voir s’il était possible d’acquérir une voiture roulante tout en maintenant une "mise" de seulement 500 €.

Bien évidemment, il faut se préparer à envisager une voiture au kilométrage élevé et au teint souvent fatigué, aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur. Faites également une croix sur un modèle récent et les équipements modernes qui l’accompagnent.

En parcourant les sites marchands, comme La Centrale et le bon coin, selon une fourchette de prix allant de 450 à 550 €, les offres ne manquent pas. Toutefois, une très grande majorité est non-roulante, donc hors sujet ici, et une grande partie nécessite d'importants travaux.

Néanmoins, nous avons déniché par exemple une Citroën AX de 1992 avec 160 000 km au compteur. Certes, cette citadine a plus de trente ans, mais son moteur essence "TU" peut supporter de gros kilométrages. Selon le vendeur, seules des traces de rouille sur une aile arrière sont à déplorer.

Une autre citadine française, une Peugeot 106 de 2002 n’affichant que 94 000 km est à vendre 500 €. Toutefois, le vendeur précise que l’échappement est à remplacer. Il est aussi possible d’acquérir une Dacia Sandero 1.5 dCi de 2011 avec près de 250 000 km.

En quête de réponses précises

La lecture et la sélection des annonces prendront un certain temps puisqu’il faut les éplucher dans le détail. Le plus crucial reste l’appel au vendeur pour s’assurer de l’état exact de l’auto. Il est nécessaire de savoir si tous les équipements fonctionnent, si la voiture est valide au contrôle technique (de moins de six mois), l’état de la mécanique, le suivi de l’entretien et les factures, et tenter de déterminer son historique. La moindre hésitation ou manquement doit vous alerter. Toutefois, cela reste fort probable pour une voiture aussi peu chère.

Le parcours des annonces pourra par moments vous faire sourire. Un vendeur de Twingo de première génération avec seulement 134 000 km au compteur indique que la voiture « roule, mais présente des problèmes, elle s’arrête au ralenti ». Mais il se veut également rassurant : « elle roule nickel ». Bien sûr, la mention « moteur increvable », si souvent observée, n’engage que celui qui l’écrit.

Connaissances en mécanique fortement recommandées

Afin de mesurer l’étendue des "pétouilles" présentes, des connaissances en mécaniques sont indispensables. Dans le cas contraire, faire appel à un "ami qui s’y connaît" est très fortement conseillé. Il sera ainsi possible d’évaluer le montant et le temps passé pour la remettre en état et pouvoir rouler avec sereinement.

Il reste bien sûr l’épineux sujet du contrôle technique, pas toujours accepté ou datant de plusieurs années. Un vendeur peut tout à fait vendre une auto avec un CT refusé, il vous sera demandé lors de la demande de nouveau certificat d’immatriculation. Seulement, acheter une voiture sans CT valide s'apparente à jouer à la roulette russe. Si des valeurs de pollution se révèlent non conformes, le changement d’un catalyseur par exemple doublera la mise de départ, et ceci n'est qu'un exemple. Un contrôle technique refusé vous permettra de savoir dans quoi vous vous engagez. Néanmoins, un CT valide reste gage de tranquillité.

Une inspection complète

Si l’appel permet de faire un premier tri et d’avoir un aperçu d’ensemble. Une visite dans le détail est indispensable, d’autant plus pour une voiture âgée et certainement fatiguée. Venir accompagné d’un mécanicien ou d’un professionnel de l’automobile est fortement conseillé. Se munir de notre check-list vous assurera de ne rien oublier et d’établir un état des lieux précis.

Un pari audacieux, mais pas impossible

Les voitures roulantes à 500 € ne sont guère nombreuses, et acheter une voiture à ce prix comporte évidemment des risques. Si vous n’avez pas de connaissances en mécanique ou si vous êtes dans l’impossibilité d’être accompagné, ne le tentez pas, le risque est trop grand. Dans le cas contraire, prévoir des réparations à moindre coût reste indispensable.

Acquérir une voiture qui vous reviendra à 500 €, voire un peu plus pour une petite remise en état, tout en étant capable de parcourir plusieurs milliers de kilomètres ou de vous être fidèle pendant quelques années n’est pas en soi une mauvaise stratégie. Un modèle acheté 1 500 ou 2 000 € ne vous rendra pas forcément plus de services. Dans tous les cas, cela restera un pari…