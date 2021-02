Vacances d'hiver : pourra-t-on se déplacer librement ?

En réponse à

"Option 3, je ne vais nul part et je garde mon pognon. Mais alors, tu vas payer ça au prochain élection mon petit roi."

Je suis pas PRO Macron loin de la. Je dirais même que sur presque tous les choix politiques je suis opposé.

Cependant, c'est justement parce qu'il n'est pas roi, qu'il confine, qu'il restreint les libertés :

1./ il est aux ordres de l'UE donc pour tout ce qui est vaccin, frontière : il a aucun pouvoir décisionnel, il se soumet à Bruxelles notre véritable gouvernement.

2./ il y a l'aspect juridique (les juges ont tous les pouvoirs dans la 5ième république), non pas pour Macron (qui est immunisé pendant son mandat) mais pour ces ministres qui appliqueront toujours un principe de précaution sanitaire de peur de finir en prison. On va pas en prison parce qu'on ruine son pays, on y va parce que l'on a pas sauvé Yvette 91 ans sur le point de claquer.

3./ la majorité de la population après une année d'endoctrinement par la peur de BFM and Co est parfaitement soumise à point et d'une docilité établie et veut majoritairement confiner, restreindre tel un déporté qui accepte funestement son destin sans un once de rébellion dans un camp de concentration.

Donc si on se base sur ces 3 contraintes, Macron n'est pas vraiment responsable, c'est un exécutant qui obéit à l'UE, craint à raison les juges, et fait dans la démagogie (confiner/restreindre c'est tendance maintenant, bcp on prit gout à l'absence de liberté) en prévision de 2022.