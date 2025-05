Un nouveau Citroën C5 Aircross pour que les ventes décollent et un marché qui s'étiole

En avril, les ventes reculent encore

Le beau temps ne fait rien à l'affaire, les ventes de voitures restent en hiver. En avril, comme au cours des mois précédents, elles sont en recul par rapport à la même période il y a un an. En ce début de printemps, elles sont en baisse de 5,6 %. Une baisse qui atteint même 7,3% depuis le début de l’année 2025. L'électrique quant à lui, se contente de stagner, dopé par les ventes aux entreprises. Seule légère embellie dans ce climat délétère : la nouvelle R5 est la première voiture à watts dans le classement, mais elle n'est que 12e au classement général.

Le nouveau Citroën C5 Aircross s'attaque au Peugeot 3008 par le bas

Il a été dévoilé cette semaine et Alexandre Bataille l'a examiné de près. Plus anguleux à l'extérieur et plus épuré à l'intérieur, le nouveau SUV compact C5 Citroën Aircross entend bien se faire une place dans le segment le plus couru d'Europe. Il entend surtout se placer à des niveaux de prix compétitifs, en s'affichant à des tarifs plus bas que son cousin Peugeot 3008 qui devraient débuter à 35 000 euros.

Les ZFE ? Personne n'en veut

On savait que les zones à faibles émissions ne faisaient pas le bonheur d'une grande partie de la classe politique et l'on se doutait que les usagers n'étaient pas fans de ces restrictions. Deux pavés supplémentaires viennent remplir l'escarcelle de ses détracteurs des ZFE avec ce sondage réalisé par l'Observatoire Cetelem. il indique que 83 % des Franciliens sont contre la mesure. Même constat dans une autre enquête, réalisée par l'ifop pour le collectif "stop ZFE" : près de 8 Français sur 10 s'opposent au texte.

Renault Boreal : mélange des genres et des marques ?

On a tendance à s'y perdre : pas moins de 7 SUV s'affichent au catalogue Renault. mais que les fans européens du losange se rassurent : le nouveau crossover Boreal n'est pas pour eux. Ce modèle compact est destiné à l'Amérique du Sud et pourrait bien être un cousin de notre Dacia Bigster. Un clone rebadgé ? Peut-être pas tout à fait, puisque le groupe entend bien lui donner quelques spécificités.

