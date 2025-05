VTT électrique Overvolt GLP III SE Alpine (2025) : Lapierre et Alpine renouvellent leur désir de performance en enduro

Une collaboration Alpine qui dure

En novembre 2023, j’ai eu l’occasion d’assister à la présentation de vélos en collaboration entre Lapierre et Alpine. Au programme, un vélo de route (non électrique) ultra léger et un VTT électrique d’enduro qui vise la performance. Depuis, les choses ont évolué. C’est donc l’occasion de faire le point.

ADN GLP : masses centrées, cadre asymétrique

Le constructeur dijonnais maintient sa recette gagnante : la batterie est perchée au-dessus du moteur pour abaisser le centre de gravité, tandis que le cadre SLI TEAM en carbone UD compte plus de 650 plis. De quoi maintenir le poids à 22 kg, batterie de 800 Wh incluse.

Si cela vous paraît lourd, sachez que le travail de stratification du carbone pour un cadre de vélo destiné à encaisser des contraintes et des chocs répétés et réguliers diffère de celui réalisé sur un vélo de route, qui vise à retirer le plus de matière possible.

C’est pour cela que Lapierre a réussi à maintenir le vélo de route musculaire Xelius DRS SE, l’autre vélo en collaboration avec Alpine, à 6,9 kg. Soit 270 g de plus que le Specialized Tarmac SL8 en taille 56 pour les 2.

Motorisation Bosch Performance Line CX Race

Sous le capot, on retrouve la version Race du Bosch Performance Line CX (85 Nm). Le moteur pèse 2,75 kg, soit 150 g de moins que la version standard du Performance Line CX. Outre ce point, le moteur est capable d’offrir 400 % d’assistance en mode Race. En gros, la puissance en crête est capable d’aller chercher bien plus haut tout en tenant plus longtemps. C’est d’autant plus important que les phases d’ascension en enduro peuvent être brutales.

Un écran Kiox 300 est toujours parfaitement intégré dans le tube supérieur. Plutôt dubitatif face à ce genre de positionnement, j’ai finalement appris à l’apprécier. D’autant que ça libère complètement le cintre si on ne souhaite pas y placer son téléphone.

Une transmission capable de travailler sous pression

La transmission est l’élément fondamental de tout véhicule. Sur un vélo, elle fait la pluie et le beau temps du ressenti. Alors sur un vélo visant la performance, elle est essentielle. Si la version non électrique du route Xelius DRS SE inaugure la transmission Sram AXS Red (que j’aimerais beaucoup essayer), l’Overvolt a également droit à une petite merveille de Sram qu’est le XO Eagle AXS T-Type (ici en 12 vitesses). Outre le passage électronique, c’est la capacité à changer de vitesse sans relâcher l’effort qui change totalement la donne.

Même un modeste amateur en ressent l’intérêt tant le fait de ne plus avoir à retenir l’effort au changement de braquet est libérateur.

En outre, le système étant électronique (donc sans câble), il est possible de configurer les boutons de changement de vitesse (par exemple) et même d'activer le changement de plusieurs vitesses à la suite en restant appuyé sur l’un des boutons.

Un amortissement qui encaisse

Qui dit VTT tout suspendu, dit amortisseur. L’Overvolt GLP III Se embarque un Fox Float X Factory positionné parallèlement au tube supérieur. La fourche est une Fox 38 Float Factory Grip X2 offrant 170 mm de débattement.

La touche Alpine

Côté look, cette édition spéciale adopte le Gris Argent Mercure assorti de logos Alpine discrets. Dommage pour le bleu, tellement plus séduisant.

Prix et disponibilité

Ce GLP III SE Alpine affiche 12 000 € au compteur. Il faudra passer commande en boutique, car ce dernier est en rupture de stock sur le site.

Fiche technique Lapierre GLP III SE Alpine 2025