Ce vélo Alpine est affiché 10 000 euros

Lorsqu'il est question de commercialiser des produits dérivés, il est important de ne pas trahir les valeurs communiquées par la marque. Dans le cas de la firme spécialiste des sportives Alpine, poser son label sur un vélo se voit parfaitement adapté. C'est pourquoi le constructeur s'associe pour la deuxième fois avec Lapierre pour le GLP III SE Alpine Edition.

Le GLP III SE Alpine Edition adopte de nombreux éléments chargés d'évoquer le constructeur français. Il dispose d'une livrée semblable à celle de l'Alpine A290_B avec des logos, du blanc et une peinture façon cuivre pour quelques éléments. Le communiqué officiel promet "une dotation pour aller plus vite et plus loin" qui se matérialise par une batterie Bosch Powerpack de 800 Wh chargée d'alimenter le moteur Bosch Performance CX Rac sur un cadre carbone UD SLI reposant sur des suspensions Flax Float Factory.

La liste des équipements comprend en outre une fourche 38 millimètres, des roues Mavic E-Deemax, une transmission Shimano XTR/XT 12v et un freinage Shimano XTR. De quoi revendiquer des débattements avant et arrière de 170 millimètres et un poids de 23,5 kilos en taille M.

Déjà disponible

Le Lapierre GLP III SE Alpine Edition est affiché au tarif de 10 000 euros. La marque le commercialise via les tailles S, M, L et XL. Le vélo est disponible immédiatement chez les revendeurs.