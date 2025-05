Programmés pour gagner : la F1 à hauteur d'homme

Encore ? Encore un livre sur la F1 comme il en pleut à chaque début de saison et même plus tard ? Sauf que ce Formule 1, programmés pour gagner, en vente le 15 mai, adopte une démarche différente, et plutôt intéressante.

Car derrière la grille, les statistiques et la technologie, l’ouvrage s’intéresse aux hommes, et aux 20 pilotes qui composent cette fameuse grille. L’auteur et journaliste Jérémy Satis, reconverti e, agent de pilotes les connaît bien ses poulains, qu’ils sont jeunes rookies ou vieux briscards, il dresse leur portrait, au travers de leur parcours personnel et sportif.

Des fils à papa au vieux briscard

Il n’élude rien, de la réputation de fils à papa de Lance Stroll, à l’ombre du père, toujours, chez Calos Sainz jr ou Charles Leclerc. Il célèbre aussi le vieux de la vieille, Fernando Alonso qui, cette saison, à 43 ans, est le plus ancien de la grille, et le plus vieux pilote en activité depuis le début du siècle.

Cette galerie de portraits plus intéressante à lire que le simple CV des vingt pilotes qui s’alignent cette année au départ du championnat du monde F1, est rehaussée par l’avis, les pronostics et les intuitions de Franck Motagny, ex du volant et aujourd’hui consultant pour Canal +.

Une mise en page façon Michel Vaillant

Évidemment, on peut regretter une mise en page un peu tapageuse, et des dessins qui n’apportent pas grand-chose de plus qu’une belle et simple photo. Mais il faut bien céder aux sirènes du marketing pour convaincre quelques lecteurs qui pourraient confondre ce livre avec un album de Michel Vaillant. Pas grave : leur erreur leur permettra de découvrir un nouvel univers ou, derrière des machines, se cachent des hommes d’exception.