Route de nuit - VROOOAAOOAAAAH, re-voici Michel Vaillant !

Le plus grand pilote de tous les temps n'est ni Fangio, ni Senna, ni Sébastien Loeb ou qui que ce soit d'autre. Le meilleur, c'est bien évidemment Michel Vaillant qui au fil des 80 albums de bande dessinée dont il a été le héros, a absolument TOUT gagné en matière de sport automobile.

De plus, et c’est un petit miracle qu’il convient ici de souligner : il n’a pas pris une ride ni perdu un seul cheveu au cours de ses 63 ans de carrière (Le grand défi a été publié en 1958)...

Les éditions Dupuis font fructifier l’héritage avec une nouvelle collection intitulée « Histoires courtes » qui compile des publications d’époque du journal Tintin dans lesquelles apparaissent déjà tous les ingrédients qui feront le succès de la série à venir.

Il y a la compétition, bien sûr, mais aussi la famille et l’entreprise qui construit les voitures de course et de route, éléments à partir desquels seront bâties les intrigues des albums à venir.

Et on se replonge avec un véritable délice dans ces pages dont l’intrigue invite à tourner les pages pied au plancher, le tout rythmé par les mythiques onomatopées crées par Jean Graton. A nous les VROOOOAAAAOOOOAAAAAH, ROOOOO, VROOOOM et autres ROAAAAR qui constituent tout le sel de ces aventures. (Michel Vaillant - Histoires Courtes - Tome 1 – Origines, 64 pages, 14,95 €)

Et pour ceux qui voudraient pousser l’identification plus loin, signalons la création d’un « Volant Michel Vaillant x YEMA » qui sera organisé du 14 ou 16 octobre sur les Circuits de Vendée de Fontenay-le-Comte. Durant ces deux jours et demi, et dans une ambiance résolument sixties, 21 pilotes de plus de 35 ans pourront s’affronter au volant de huit monoplaces d’allure vintage, des Vaillante by Croslé.

Le but ? « Détecter et sélectionner le ou la pilote de plus de trente-cinq ans le plus compatible avec la philosophie et les valeurs de Michel Vaillant », pour reprendre les termes employés par les promoteurs de la formule. Un jury d’experts sera ainsi chargé d’analyser « la capacité de chaque candidat à porter les valeurs Vaillante en intégrant des éléments tels que le comportement, la personnalité, la loyauté et le courage. » Le gagnant remportera une saison complète en Historic Tour (Championnat de France Historique des Circuits).