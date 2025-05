Une Honda Jazz transformée en Batmobile

Lorsqu'il est question de reproduire la spectaculaire Batmobile, il n'est pas évident de penser en premier à la citadine japonaise Honda Jazz. C'est pourtant le choix retenu par un américain pour donner à sa voiture des airs menaçants.

Sans surprise, de lourdes modifications font partie de la manœuvre. L'arrière est totalement revu avec des formes façon ailes de chauve-souris tandis que l'ensemble de la carrosserie adopte une peinture noir brillant. Difficile de trouver le résultat convainquant avec une auto aussi peu adaptée à l'exercice et une proue entièrement d'origine.

La Honda Jazz, une auto bien pensée

Pour rappel, la Honda Jazz de première génération marquait son époque en 2001 sur le segment des véhicules urbains. Elle prenait la forme d'un mini-monospace avec au Japon une appellation "Fit". Son habitacle spacieux, ses qualités techniques et son volume de chargement élevé lui permettaient de décrocher sur son marché domestique le titre de "Voiture de l'année". En France, son succès était plus mitigé avec une image discrète et des concurrentes locales Renault Clio et Peugeot 206 bien implantées.