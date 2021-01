Vague de froid : la voiture électrique peut-elle faire disjoncter la France ?

Le gestionnaire du réseau électrique (RTE) incite les Français à réduire leur consommation d'électricité ce vendredi en raison du froid. Du fait de la baisse des températures attendue, la consommation d'électricité devrait atteindre un niveau élevé, réduisant la marge de sécurité disponible explique RTE, qui ajoute que "toutefois, aucune coupure d'électricité n'est prévue".

Selon RTE, la consommation d'électricité des Français atteindra ce vendredi un haut niveau, à quelque 88.000 MW. La production "sera suffisante, à 88.200 MW, pour couvrir tous les besoins", mais pour "éviter tout risque de coupure", les Français sont invités à réduire leur consommation via des "éco-gestes" disponibles sur le site MonEcowatt.fr.

On y trouve une vingtaine de conseils tels que « différer la mise en marche des gros électroménagers, baisser de 1°C la température du logement ou recharger son smartphone à des heures précises » pour sécuriser l'approvisionnement en électricité. Cette alerte concerne directement les propriétaires de voitures électriques et relance le questionnement sur la capacité du réseau électrique français à pouvoir répondre aux besoins de recharges dans les prochaines années.

D’ici 2035, notre système serait en mesure d’absorber un parc routier composé à 40% de véhicules électriques

La voiture électrique peut-elle faire disjoncter notre réseau électrique ? Selon un rapport de RTE de 2019 réalisé en collaboration avec l’Association nationale pour le développement de la mobilité électrique (AVERE), la réponse est non. Ce rapport analyse différents scénarios de croissance du parc de véhicules électriques, de pilotage de la recharge et de choix de batteries. En s’appuyant sur les estimations des pouvoirs publics et constructeurs, il imagine que 7 à 16 millions de véhicules électriques et hybrides-rechargeables circuleront en France d’ici 2035 et que le réseau serait en mesure de répondre à un parc total de 15 millions de voitures électriques. « D’ici 2035, notre système serait en mesure d’absorber un parc routier composé à 40% de véhicules électriques. Ces derniers pourraient même contribuer à stabiliser le réseau si leur recharge est pilotée. », explique RTE. Ainsi, un parc national composé de 15,6 millions de véhicules branchés représenterait une consommation de 35 à 40 TWh, soit 8% de la production électrique totale française. A ce jour, le parc roulant électrique en France représente 1,1%.

La recharge pilotée : la solution

L’électrification est même considérée comme une opportunité à condition que la recharge soit pilotée. Les millions de véhicules électriques branchés pendant plusieurs heures pourront en effet contribuer à terme à l’équilibre du réseau grâce au «Véhicule to Grid » (V2G : une charge bidirectionnelle qui permet à un véhicule électrique de servir de source d’alimentation), en y injectant du courant lors des pics de consommation comme c’est le cas aujourd’hui. Sans attendre la mise en place du V2G, un pilotage simple tel qu’un système de lancement de charge en heures creuses similaire à celui de nos ballons d’eau chaude permettrait déjà d’éviter de forts appels de puissance. Les recharges ponctuelles sur les bornes rapides n’auraient pas d’impact significatif sur le réseau. RTE précise par ailleurs que les pics susceptibles d’être provoqués lors des fameux chassés-croisés des vacances seront absorbés sans risques par le réseau. Les nombreuses recharges rapides seraient en effet réalisées à des moments où le système dispose de « marges abondantes » : la consommation nationale est généralement plus basse en période de vacances et de grands week-ends.

Les périodes de froid déjà anticipées

La seule situation de « vigilance » abordée dans le rapport de RTE concerne le cas d’un épisode de vague de froid. Parmi les 16 scénarios envisagés par l’étude d’ici 2035, le plus plausible prévoit 15,6 millions de véhicules légers dont 22% d’hybrides-rechargeables et 156 000 poids-lourds électriques . La capacité moyenne des batteries s’élèverait à 76 kWh et 60% des recharges seraient pilotées dont 3% en V2G. La puissance moyenne des bornes de recharge plafonnerait à 7,4 kW dont 65% implantées à domicile. Les automobilistes rechargeraient de façon systématique à 65% et occasionnelle à 35 %. Dans cette situation, les véhicules électriques ajouteraient entre 2,2 et 3,6 GW aux appels de puissance au cœur de l’hiver. Via le pilotage, ils permettraient cependant de compenser en consommant davantage d’électricité décarbonée : 10,3 Twh selon RTE.