Vaillant revient aux 24 heures du Mans

Jean Graton a treize ans lorsqu’il découvre la course des 24 heures du Mans. Son père, grand amateur de sport automobile, l’emmène pour la première fois découvrir l’épreuve sur le circuit Bugatti. Le jeune Graton en gardera une fascination indélébile au point de faire de la compétition automobile la pièce maîtresse de ces BD. Et c’est au Mans en 1957 (Journal de Tintin) qu’il fait pour la première fois rouler son héros Michel Vaillant. Au fil du temps et des séries, le pilote imaginé par Jean Graton affrontera toutes les pistes du monde. Raflant au passage quasiment toutes les courses dans lesquelles il est engagé tout au long des 82 albums publiés dont 12 mettent le pilote en scène lors des 24 H du Mans *. À chaque fois, l’équipe Vaillante tient la dragée haute aux autres concurrents comme Ferrari, Corvette, Ford ou bien encore Audi, arrivant même la plupart du temps à s’imposer. Mais si la team Vaillante fait des miracles, qu’en est-il du pilote Michel Vaillant ? Combien de fois a-t-il remporté les 24 heures du Mans ? Un indice. Ses victoires dans la mythique épreuve d’endurance se comptent sur les doigts d’une main. Attention départ !

1959 : Le grand défi

Les journaux américains New Indian et français L’Éclair décident d'organiser le "Grand défi". Une compétition qui oppose un pilote européen à un pilote américain sur plusieurs circuits internationaux (Grand Prix d'Argentine, Indianapolis, 24 heures du Mans, Spa Francorchamps, Nürburgring). En jeu, le titre de "premier pilote mondial". Michel Vaillant défend le camp européen face à l’américain Steve Warson. Après deux courses et une victoire chacun, les deux pilotes abordent l’épreuve du Mans.

Oups ! Lors de sa préparation pour Le Mans, le frère de Michel Vaillant, Jean-Pierre, prend le volant d’un prototype type Le Mans (p. 57) en sautant dans le cockpit en chemise veston, sans casque, ni gant. Va pour le côté gentleman driver, mais un peu trop improbable non ?

Waouh ! Lors des 500 miles d’Indianapolis Steve Warson ouvre la porte pour que Michel Vaillant s’y engouffre, mais le pilote français sent la ruse et attend encore quelques tours avant de dépasser son adversaire et… le laisser loin derrière. Une leçon de pilotage, qui montre la maestria et la maturité du jeune pilote français.

Au finish. Victoire au Mans de Michel et Jean-Pierre Vaillant sur Vaillante. Il signe ainsi sa première victoire sur le circuit sarthois. Michel deviendra à l’issue de l’album le meilleur pilote du monde, après l’accident de Steve Warson lors de la dernière course au Nürburgring.

1963 : Le 13 est au départ

La mère de Michel Vaillant fait un cauchemar dans lequel elle voit son fils se tuer aux 24 heures du Mans après un accrochage avec une voiture rouge et blanc floquée du numéro 13. Lorsqu'elle en parle à Michel, ce dernier lui explique que cela est impossible parce qu'aucune voiture ne porte de numéro 13 en course, en raison de la superstition des pilotes. Pourtant, Michel Vaillant devra affronter Bob Cramer au volant de la Bocar… numéro 13. Cette histoire, entièrement consacrée aux 24 heures du Mans, sera adaptée au cinéma en 2003 par Luc Besson.

Oups ! Bob Cramer, après avoir été disqualifié par les commissaires de course, bondi dans son bolide sans casque (dernière case p. 146) et reprend la course à la poursuite de Michel Vaillant. Pas de neutralisation, pas de safety car, la course continue comme si de rien n’était. Il est curieux de voir comment Jean Graton, d’ordinaire hyper méticuleux avec la reproduction des bolides et les détails du décor, se montre ici d’un laxisme fou avec le règlement de course. Pas raccord tout ça !

Waouh ! L’ambiance et l’action gagne en épaisseur avec l’arrivée de nouveaux personnages. On y découvre de méchants américains que l’on retrouvera ailleurs ensuite. On fait connaissance avec Françoise Latour, future femme de Michel Vaillant. C’est également l’occasion d’un petit récit sociétal et comportementaliste avec les fans, l’attitude des journalistes, la superstition des pilotes… bref de la course mâtinée de comédie humaine.

Finish ! Victoire de Michel Vaillant et triplé de l’équipe Vaillante. Une arrivée visionnaire puisque 6 ans plus tard, la même scène se reproduira en vrai avec le triplé des Ford MK II aux 24 heures 1966.

1968 : Concerto pour pilotes

Steve Warson conduit Michel Vaillant sur la base aérienne américaine d'Evreux et lui présente Paul Kauttu, leader de l'escadrille des Thunderbirds, l’équipe d’acrobates aériens de l'armée américaine. Au cours d’un repas, Steve Warson défie les pilotes de chasse de tourner avec eux à bord des Vaillante sur le circuit du Mans, en retour Michel et lui se proposent d’embarquer dans deux Thunderbird afin de voir lequel d’entre eux saura faire montre du plus grand courage.

Oups ! Si l’idée de la confrontation entre pilotes de chasse et pilote automobile vaut son pesant de cacahuètes, le déroulé de l’histoire se veut un peu trop… caricatural. Aucun cliché ne nous est épargné. L’Américain hâbleur frondeur frimeur, le français roublard et des héros au grand cœur… Quant à l’improbable sauvetage d’une kyrielle de camions proche de l’explosion dans une usine en feu, on frise ici la caricature blockbuster. Michel Vaillant, Super Vaillant, Wonder Vaillant… stop !

Waouh ! Moins de descriptif et plus de dynamisme. Dans cet album, l’action est menée tambour battant. Les dessins tendus, le trait plus direct avec moins de fioritures dans les cases apporte un véritable coup de peps à l’ensemble. Un petit air comics.

Finish ! Victoire de Michel Vaillant et Steve Warson sur Vaillante, dans une course du Mans qui finalement occupe seulement les quatre dernières pages de l’album.

1992 : Une histoire de fous

Alors que les Vaillantes se préparent pour le Mans, Steve Warson trouve sa voiture poussive. L’équipe Vaillante lui rétorque que cela va être difficile dans le temps imparti de la rendre plus compétitive et envisage de ne pas l’aligner au départ de la mythique course d’endurance. Jean-Pierre Vaillant dit à un Steve mécontent de se trouver un autre volant. Et c’est dans la team Leader, adversaire des Vaillantes, qu’il prendra part aux 24 Heures.

Oups ! Page 29 case 1, le nom de la pilote Allemande Gabrièle Spangenberg est mal orthographié un n est absent ce qui donne "Spagenberg". Bon et puis la ficelle de la voiture qui ne pourra être au point pour le Mans et qui une semaine après s’avère finalement un avion de chasse, c’est peut-être bien pour le rebondissement de l’histoire, mais là bof, le retournement de situation s’avère du niveau Club des Cinq.

Waouh ! Dans cet album, Jean Graton parvient à faire courir Jacky Ickx sept ans après qu’il se soit officiellement retiré des pistes. Un exploit délicat et délicieux pour la nostalgie. Mention spéciale aux dessins représentant les prototypes de l’époque. Quant à Ruth, patronne de l’écurie Leader, ennemie de Vaillant, elle se surpasse dans le côté Cruella féroce et intransigeante. Une méchante digne d’un James Bond.

Finish ! Victoire de Michel Vaillant, Gabrièle Spangenberg, Fabien Giroix sur Vaillante devant Jacky Ickx sur Mercedes. Comme le dira le pilote Belge (le vrai) « ce n’est pas la peine de s’aligner contre Michel Vaillant, il gagne quasiment tout. C’est extrêmement frustrant. »

2017 : Rébellion

Après dix ans d'absence, le célèbre pilote de course retrouve le fameux circuit automobile de la Sarthe. Après l'accident de Jean-Pierre Vaillant, son fils Jean-Michel et Patrick, le fils de Michel, se partagent le développement d'un prototype à pile à combustible pour les 24 Heures du Mans. Michel Vaillant, suspecté d’homicide par la justice suisse, fait équipe avec Nicolas Prost et Elsa Tainmont. Une atmosphère pesante pour le pilote au moment de prendre le départ.

Oups ! Si la présence de la pétillante Québécoise Elsa Tainmont apporte sa touche fofolle à l’histoire, les auteurs auraient pu nous épargner le concept de la wonder woman déboulant au Mans avec son bébé Georges, qu'elle allaite en pleine course.

Wouah ! La tonalité générale de l’album plus sombre, des coloris plus profonds donne à l’ensemble un aspect pictural d’une rare profondeur chez Vaillant. C’est également l’occasion de découvrir la troisième génération de Vaillant en plein conflit de famille.

Finish ! Victoire de Michel Vaillant, Elsa Tainmont, Nicolas Prost sur Vaillante. Dernière victoire sarthoise en date de l’équipe Vaillante en attendant de savoir si le 2 juin prochain dans « La cible » Vaillant s’impose de nouveau au Mans.

*Le grand défi, Le 13 est au départ, Concerto pour pilotes, Le fantôme des 24 Heures, Des filles et des moteurs, Champion du monde, Un pilote a disparu, Une histoire de fous, La prisonnière, Pour David, 24 heures sous influence, Rébellion et à partir du 2 juin, La Cible.

Trois questions à Denis Lapière Co-scénariste de Michel Vaillant

- À quelle édition des 24 H fait référence le nouvel album de Michel Vaillant « La Cible » ?

"À celle de 2023, on essaye de faire coïncider les voitures et les pilotes du plateau. Nous avons toutes les hypers cars : les Ferrari, les Cadillac, les Peugeot avec lesquels nous avons eu un petit souci en cours de route puisque dans l’album elles apparaissent dans leur livrée grise traditionnelle alors que pour cette édition elles ont changé de couleur pour devenir jaune. Mais pour le reste tout est inspiré du plateau actuel. Les numéros des autos correspondent, on essaye d’être cohérent. Dans l’album, il y a une vaillante et 3 pilotes de fictions qui se mêlent aux pilotes qui participent réellement aux 24 H."

- Êtes-vous un habitué des 24 Heures du Mans ?

"Mes souvenirs du Mans sont d’abord télévisuels. Je n’allais pas sur le circuit. Mon premier souvenir date de l’édition de 1969 où j’ai vu Jacky Ickx gagner alors qu’il était parti en marchand (à l’époque, les pilotes devaient traverser la piste en courant jusqu’à leur bolide avant de démarrer) et tout s’est joué dans le dernier tour, c’était épique. De là, date mon amour pour Jacky Ickx. Mais je ne suis jamais allé sur le circuit avant d’être scénariste de Michel Vaillant. J’ai découvert la course pour le repérage de l’album Rébellion en 2016 (album sorti en 2017)."

- Après La cible, où se déroulera l’action de l’album suivant ?

" L’action du prochain Michel Vaillant se déroulera aux 500 miles d’Indianapolis, en clôture de la tournée des circuits américains."