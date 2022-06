BD: quand Michel Vaillant traverse l'Amérique

POG, célèbre youtubeur automobile et collectionneur de bolides propose à Michel Vaillant une course pirate sur toute ouverte entre New-York et Los Angeles.

D’abord dubitatif avec la crainte de perdre sa licence de pilote, Michel Vaillant accepte in fine de se laisser embarquer sur la Cannonball, une course sans règles où tous les coups sont permis.

Le but, relier les deux côtes américaines le plus rapidement possible. Entre sabotage informatique, attentat à la bombe et péripéties routières, Michel Vaillant est lancé dans une difficile course contre la montre et la mort.

Une course mythique

Ce nouvel opus de la saga Vaillant rend hommage à l’une des plus célèbres courses automobile nord-américaine, la « Cannon Baker Sea-To-Shining-Sea Memorial Trophy Dash ».

Couramment appelée Cannonball, cette compétition, sur près de 4 600 km d’est en ouest des Etats-Unis, a eu lieu officiellement à cinq reprises entre 1971 et 1979.

Le départ était donné devant le « Red Ball garage » un parking de Manhattan jusqu’au Portofino Hotel de Redondo Beach en Californie, au sud de Los Angeles. Les tickets d’essence faisaient office de preuve de passage tout au long du parcours.

Officiellement enterré, le « Cannonball run » fascine toujours. Le concept perdure donc, et chaque année, plusieurs pilotes essayent de battre le record. Les temps sont enregistrés dans un classement officiel mis à jour à chaque nouvelle tentative.

Généralement, ces exploits sont filmés, mais ne sont publiés que plus d’une année plus tard afin de bénéficier de la prescription sur les délits routiers. L’actuel record officiel de 25 h 39, date d’octobre 2021.

Entre réalité et fiction

Au-delà de la course et de ses péripéties, ce nouvel opus de Michel Vaillant plonge le lecteur au cœur des Etats-Unis et de ses paysages grandioses. Au fil des pages, l’action nous transporte des verts pâturages aux déserts arides qui fleurent bon le film Paris-Texas de Wim Wenders.

De motel en snack, les coins les plus reculés de la Route 66 défilent à toute berzingue. Winslow, Flagstaff, Bastow, Kingman, ces bleds paumés d’un rêve américain éculé, n’apparaissent qu’en points de passage entre deux mondes, deux côtes, deux océans.

Comme Michel Vaillant, on ne fait qu’y passer. Le trait nerveux du dessin nous conduit déjà plus loin. L’intrigue nous emporte ailleurs, avec sa fulgurante cohorte de coups tordus et de rebondissements. Pas de répit pour les dingos du volant. Essoufflant et plaisant.

L’histoire est également l’occasion d’une double confrontation. Celle d’un moteur thermique contre une voiture hydrogène, la Vaillante Montlhéry.

Mais aussi celle d’un personnage de fiction, Michel Vaillant, face à une personne bien réelle, le célèbre youtubeur automobile POG, de son vrai nom François Dequidt dont on peut voir dans la BD les vraies voitures retranscrites en dessin.

Un double effet miroir comme pour donner une dimension supplémentaire à l’intrigue. Tout commence par un coup de file au coeur d’une chaude nuit d’été sur New-York et s’achève à Los-Angeles. Combien de temps plus tard ?

Michel Vaillant, Cannonball. Auteurs : Lapière, Bourgne, Marin. éd. Dupuis. 15,95 €. En librairie depuis le 10 juin 2022.