Verdissement des flottes : la pression monte au niveau européen

La pression s’intensifie un peu plus autour des gestionnaires de flotte. L’Irlande, L’Autriche, Les Pays Bas et la Belgique viennent d’interpeller Ursula Von der Leyen afin d’accélérer le verdissement des parcs automobiles d’entreprises. Le quatuor demande à la présidente de la commission européenne de préparer un texte avant fin 2025 afin d’inciter fortement, sinon contraindre les entreprises à verdir leurs parcs de véhicules.

Pour Les ministres des transports de ces quatre pays « l’action sur le verdissement des flottes d’entreprises représente une opportunité cruciale ». Et de stigmatiser le retard pris par les entreprises en matière de VE par rapport au marché particulier. Afin d’inverser la tendance, le quartet propose « d’examiner l’impact potentiel d’une action au niveau de l’UE pour accélérer le verdissement des flottes » sur l’ensemble du marché européen. Et de proposer « une action du côté de la demande afin de stimuler les ventes de véhicules zéro émissions ».

Inciter ou contraindre ?

D’après les signataires « agir sur les flottes d’entreprises de véhicules légers aiderait également les constructeurs automobiles à atteindre leurs objectifs contraignants en matière de CO2 et stimulerait le marché de l’occasion rendant les véhicules zéro émission plus abordables et accessibles à tous les Européens ».

Après la récente création en France d’une nouvelle commission nationale sur le verdissement des flottes, le débat se déplace désormais à l’échelon européen. Reste aux 27 membres de l’UE de dégager un consensus suffisamment large pour qu’au-delà de sa rédaction le futur texte ait une chance d’être adopté.