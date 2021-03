ViaMichelin calcule le coût d'usure de la voiture sur un itinéraire

Le service de calcul d'itinéraire de Michelin intègre une nouvelle fonctionnalité : le coût d'usure de la voiture. Cette info s'ajoute au budget lié au carburant et aux prix des péages. Le site propose ainsi, en plus du trajet, une page qui détaille les coûts du voyage.

Voilà qui est pratique à plus d'un titre. Cela permet d'avoir une idée plus précise du budget du trajet, et peut-être de mettre en concurrence l'auto avec d'autres moyens de transport. C'est aussi utile pour ceux qui pratiquent le covoiturage ou la location entre particuliers. L'outil aide à mieux fixer le prix pour partager les frais avec les covoitureurs et les loueurs.

Comment cela fonctionne-t-il ? ViaMichelin explique qu'il faut simplement renseigner son modèle de véhicule "avec son année de mise en circulation, la date et le prix d’achat de sa voiture et le nombre annuel de kilomètres parcourus". Le coût est ensuite calculé en fonction du nombre de kilomètres parcourus sur année. Il tient compte du coût d'amortissement mais pas du coût d'entretien.

Nous avons fait un petit test, sur un trajet Bordeaux/Lyon, avec une Peugeot 208 de deuxième génération. Avec le diesel de 100 ch et un kilométrage annuel de 15.000 km, ViaMichelin donne un budget total d'environ 250 € pour 533 km ! Il y a 48,30 € de péage, 51,30 € de gazole… et 150 € d'usure de la voiture. De quoi faire réfléchir quand on voyage seul !