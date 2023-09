Visite du Pape à Marseille : en quoi roulera le souverain pontife ?

Notre interrogation paraît saugrenue pour les services presse du Diocèse et de la Mairie de Marseille. Mais étant journalistes de la presse auto, nous devions nous renseigner sur le véhicule que le souverain pontife compte utiliser lors de sa visite de la cité phocéenne ces vendredi 22 et samedi 23 septembre. Hélas, personne ne semble savoir… on peut toujours pronostiquer…

Mobilisera-t-il la Toyota Mirai de première génération dont il a bénéficié lors de son passage au Japon en 2020 ? Peu probable : interrogé également, les responsables communication de la marque nipponne sont sceptiques, car il aurait fallu que la familiale à hydrogène ait traversé la moitié du Globe pour l'évènement.

Le Mercedes Classe G, fidèle depuis plusieurs décennies ? C'est l'hypothèse la plus probable, dans la mesure où celui-ci à été utilisé cet été lors des Jounées mondiales de la Jeunesse à Lisbonne. Certes, les gros 4x4 à moteurs thermiques ne sont plus vraiment en odeur de sainteté, mais le colosse allemand permet au Pape de saluer la foule derrière de grandes surfaces vitrées.

On aimrait toutefois un français. La surprise serait alors totale car aucune information au sujet d'une quelconque transformation n'a fuité ces derniers temps. Renault aurait peut-être pu saisir l'occasion de remplacer le Kangoo Z.E. livré à Benoît XVI en 2012, par le nouveau modèle E-Tech par exemple.

Reste également l'hypothèse du SUV Ocean : un véhicule proposé par la marque américaine Fisker au Vatican en 2021, ô combien tendance avec sa motorisation 100 % électrique, le Pape François ayant déjà affirmé sa préoccupation pour les dérèglements climatiques. Un véhicule massif mais d'autant plus intéressant écologiquement qu'il intègre, selon la firme, une variété de matériaux respectueux de l’environnement, comme des tapis faits à partir de bouteilles retrouvées dans… l’océan ! Quel que soit son choix, ou vous livrera cette information de la plus haute importance dès que possible !