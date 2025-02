Voici la bonne nouvelle du jour, il reste des places de stationnement gratuites à Paris, mais elles sont très rares.

Dans toutes les grandes villes, trouver une place pour stationner son véhicule est de plus en plus difficile. En général, cela signifie payer de plus en plus cher et certaines municipalités comme Paris ou Lyon n'hésitent même pas à faire payer les automobilistes par rapport au poids de leur véhicule.

Toutefois, certains irréductibles continuent de refuser de s'acquitter de toute redevance et recherchent ardemment des places gratuites. Si on en croit la mairie de Paris, il en existe 996. Cependant, la réalité est bien différente. En effet, dans les trois premiers arrondissements, ainsi que le 6e, beaucoup de ces places servent de stockage pour du matériel de chantier, ou sont réservées à l’été pour les terrasses temporaires de bar/restaurant. Résultat, il n'y a rien de dispo.

Mais ce n'est pas le cas partout. Ainsi, dans le 5ᵉ arrondissement, nous avons réussi à localiser cinq places gratuites dans la rue de Laromiguière, mais aussi à l’angle des rues Clovis et Cardinal Lemoine. Dans le très sélect 8ᵉ arrondissement, il existe quelques places rue Pierre Charron et au début de la rue de Washington et il en est de même près des Invalides (7ᵉ), à proximité des numéros impairs de la rue d’Estrée, ainsi qu'avenue de Tourville.

Logiquement, plus on s'éloigne du centre de Paris, plus la chance de trouver des places gratuites augmente, tout en restant réduite. Ainsi, non loin du Parc Monceau dans le 17ᵉ arrondissement, vous pouvez trouver votre bonheur au 6 rue de Prony, 2 bis rue Georges Berger ou au 43 rue de Lisbonne. Même tendance dans le quartier d’Auteuil avec la rue Donzetti. Vers Montparnasse, il vous faudra cibler la rue Henri Barbusse ou la rue Messier. Si vous avez l'âme plus romantique et pour une balade du côté de la butte Montmartre, observer bien les places de la rue des Abbesses, de la rue Junot ou la rue Becquerel.

Enfin, il perdure quelques places dans les bois parisiens dont notamment allée de la princesse Marguerite vers Boulogne ou dans celui de Vincennes (route de la Pyramide à proximité de l’hippodrome).

Bien évidemment, même si ces places ont le mérite d'exister, cela ne veut pas dire pour autant qu'elles soient disponibles. Premier arrivé, premier servi.