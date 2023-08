Voici la spectaculaire Pininfarina PURA Vision Concept

La Pininfarina Battista montre depuis le début d'année que la marque sait faire de l'hypercar électrique aux performances incroyables. Dans un autre registre, voici le concept tout aussi spectaculaire PURA Vision. Portes suicide, toit papillon et lignes de SUV coupé sont au programme de ce véhicule branché surprenant.

Difficile de rester indifférent devant la présentation du concept Pininfarina PURA Vision. Le modèle mêle adroitement grands éléments de carrosserie, surfaces vitrées réduites, feux LED minimalistes, pare-chocs sculptés et grandes roues de 23 pouces. Cela dit, la partie la plus intéressante concerne le traitement réservé aux différents ouvrants du PURA Vision Concept. L'accès à l'habitacle se fait via des portières antagonistes ou "suicide" tandis que le toit transparent libère l'intérieur avec des éléments papillon ! Bref, le PURA Vision Concept reprend l'idée largement employée par le passé du luxe par l'espace ou, tout du moins, la perception d'espace. Les occupants profitent dans la cabine d'un tableau de bord fluide, presque biodesign, d'appuie-têtes à ambiance sonore individuelle, de deux écrans pour l'instrumentation et les commandes d'habitacle, d'un volant multifonction tactile deux branches à méplat, d'assises dessinées pour donner l'illusion de flotter et d'une banquette arrière dévoilée avec un espace réfrigéré, une bonne bouteille et deux coupes de Chianti.

Première mondiale à la Monterey Car Week le 11 août 2023

Pininfarina précise via son communiqué que les matériaux employés par le véhicule (du polyester, du cuir, du carbone, et de l'aluminium recyclé depuis les jantes) ont tous été validés pour la production en série. Comprenez par là que ce SUV musclé a des chances de prendre un jour la route avec une forme quasi similaire. En attendant, rendez-vous outre-Atlantique à la Monterey Car Week le 11 août prochain pour sa première mondiale. Pininfarina dévoilera lors du show californien ce PURA Vision Concept aux côtés de sa supercar Battista Edizione Nino Farina.