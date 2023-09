Voici les premières images du nouveau Skoda Kodiaq

Commercialisé depuis 2016, le plus grand des SUV de Skoda va prochainement faire peau neuve. Une nouvelle génération se profile avec un design évolutif, même si le fond reste le même, celui de pouvoir transporter jusqu’à sept passagers et soigner les aspects pratiques. D’ailleurs, c’est ce qu’indique la marque : « la fonction avant la forme ». Cela a même un nom, le "Modern Solid".

La face avant se distingue par une calandre massive et un éclairage Matrix LED de seconde génération. En revanche, les optiques sont toujours scindées en deux parties. Le profil est plus différenciant par rapport au modèle actuel avec une ceinture de caisse légèrement rehaussée vers l’arrière et un dernier montant habillé de chrome foncé. Les passages de roues sont toujours légèrement carrés, et abriteront des jantes d’un diamètre allant de 17 à 20 pouces. À l’arrière, les feux apparaissent extrêmement pincés et reliés par un fin bandeau.

Ces dessins permettent de se faire une idée assez précise du style de ce prochain Kodiaq. Le constructeur a été plus transparent en ce qui concerne l’intérieur, publié fin août. La planche de bord mélange ainsi un style robuste et assez épuré. On note que les commandes de climatisation restent déportées, en partie basse, mais un imposant écran de 12,9 pouces regroupera la plupart des fonctions du véhicule.

Le futur Skoda Kodiaq sera lancé d’ici le mois de novembre, il disposera de motorisations thermiques, micro-hybrides et hybrides rechargeables. Pour en savoir davantage, il va falloir patienter jusqu’au mercredi 4 octobre à 19h00, date à laquelle il sera dévoilé officiellement.