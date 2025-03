Abandonnées à l’issue des Jeux Olympiques, les voies de circulation réservées sur le périphérique et sur les autoroutes franciliennes ne manquaient pas à grand monde…sauf aux pouvoirs publics, qui ont décidé de les rétablir de façon expérimentale (sur 6 mois) à partir de ce lundi 3 mars.

C’est ainsi que du lundi au vendredi, de 7 h à 10 h 30 et de 16 h à 20 h, les voies de gauche du boulevard circulaire, ainsi que des tronçons des autoroutes A1 au nord (section de 11,3 km dans le sens province-Paris, activation possible de 06h30 à 10h00, et section de 3 km dans le sens Paris-Province, activation possible de 17h00 à 18h30) et A13 à l’ouest (sens province-Paris sur 7 km uniquement le matin de 7 à 10h, vitesse limitée à 70 et 50 km/h), seront réservées aux véhicules transportant au moins deux personnes à bord.

Seront aussi et logiquement concernés les transports publics collectifs (bus, autocars et transports scolaires), les taxis, les VTC en charge, les deux-roues motorisés en circulation interfile, les véhicules des services de secours et de forces de sécurité (ambulances privées comprises), ainsi que les personnes détentrices de la carte mobilité inclusion stationnement. Tous les autres automobilistes, ainsi que les poids lourds, seront donc priés de ronger leur frein en solo sur les autres files.

L’activation de la voie réservée sera signalée par l’intermédiaire de panneaux lumineux à message variable. Quand apparaîtra un "losange blanc", la voie sera réservée aux mobilités collectives. Une fois celui-ci éteint, tous les usagers pourront à nouveau emprunter la voie de gauche en veillant bien, malgré l’euphorie légitime, à respecter les 50 km/h en vigueur depuis le mois d’octobre dernier !

Le contrôle sera opéré par l’intermédiaire de totems gris implantés le long des voies (photo) et équipés de caméras. Ceux-ci pourront, via une intelligence artificielle, identifier le type de véhicule et compter le nombre de passagers embarqués. En cas de manquement, des panneaux à message variable inviteront les fautifs à regagner les voies qui leur sont autorisées. On ignore pour le moment si une tolérance pourra s’appliquer : la moindre incartade sera-t-elle immédiatement sanctionnée, ou une marge s’appliquera-t-elle, comme pour les radars de vitesse ? On en saura plus à l’issue de la première phase expérimentale, qui sera mise en place en mars et avril. Car à partir du 1er mai, les contrevenants s’exposeront bel et bien à des amendes de 135 €. Chaque cas sera alors contrôlé par un agent assermenté qui pourra décider ou non d'appliquer les sanctions.