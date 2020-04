Voiture ancienne ou de collection : les solutions pour convertir au Bluetooth le système audio d’origine

Un autoradio de l’époque d’origine d’une auto ancienne des années 80 ou 90, par exemple, fait partie de son charme, de son design intérieur. Et même si cela reste une possibilité, tout le monde n’a pas non plus le budget pour changer son autoradio pour un modèle plus moderne doué des moyens de connexion au goût du jour. Mais il reste heureusement d’autres solutions, à chercher au rayon accessoires audio des centres-autos ou sur les plateformes de ventes en ligne. Les voici, classées dans l’ordre décroissant de la qualité de leur connexion.

Boîtier de connexion Bluetooth : le plus moderne

La solution la plus efficace est celle proposée par les boîtiers de connexion Bluetooth, reliés par une prise jack à un autoradio qui en est doté (de nombreux modèles depuis les années 2000, en première monte constructeur ou achetés en centres-autos). Cela permet de lui adjoindre simplement une fonctionnalité sans fil qu’il n’aurait pas. Rappelons que le signal Bluetooth est un moyen de transmission à courte distance pour le son notamment. Certains de ces boîtiers intègrent un micro pour les appels téléphoniques et quelques touches de commande (lecture/pause…).

Les véhicules concernés sont soit ceux équipés d’origine avec une prise d’entrée audio extérieure, dite « AUX », de nombreux modèles à partir de la moitié des années 2000, soit ceux équipés d’autoradios deuxième monte à partir de la même époque, dotés eux aussi de la précieuse prise.

Avantage : Qualité de son et stabilité du signal.

Inconvénient : Nécessité d’un autoradio ou d’un véhicule compatible.

Prix : env. 15 €.

Adaptateur FM : l’universel

Voilà une solution qui fonctionnera avec toutes les configurations. Il suffit d’avoir un autoradio FM qui recevra le signal en ondes radio envoyées par cet appareil sur une fréquence prédéterminée au choix, comme un émetteur d’une station normale. Si elle peut poser problème dans des zones où la bande FM est saturée (comme en région parisienne), cette technologie peut bien fonctionner dans des zones moins denses.

Il s’agit d’un adaptateur branché sur la prise d’allume-cigares et relié en Bluetooth au smartphone. Certains modèles ont un micro intégré avec réduction de bruit permettant de capter au mieux la voix pour une conversation téléphonique. Parfois sont intégrées aussi les touches pour décrocher/raccrocher, changer de piste musicale et ils intègrent une ou deux prises USB pour charger le téléphone en même temps.

Tous les véhicules capables de capter la bande FM sont compatibles, soit la quasi-totalité du parc équipé d’un autoradio.

Avantage : universel, son correct si la bande FM n’est pas trop saturée.

Inconvénient : interférences avec des stations FM possibles.

Prix : env. 20 €.

Adaptateur pour lecteur de cassette : le plus basique

Enfin, notons aussi la possibilité pour tous les autoradios cassette de brancher dans leur lecteur un adaptateur spécifique en forme de K7, qui permettra de lire le contenu audio d’un smartphone dans l’auto en filaire (prise jack) ou en Bluetooth selon les modèles. Certains intègrent même un micro pour faire office de kit mains libres.

Tous les véhicules capables de lire les cassettes audio pourront utiliser cette solution.

Avantage : le plus facile à mettre en fonction.

Inconvénient : rudimentaire et une qualité sonore limitée par les performances de la lecture des cassettes.

Prix : env. 30 €.