Voiture électrique à 100 € par mois: tout le monde la veut, personne ne la fait (et on sait pourquoi)

Les promesses n’engagent-elles que ceux qui y croient ? Alors qu’il faisait campagne pour sa réélection à l’Elysée, Emmanuel Macron avait lancé l’idée, ô combien séduisante, d’une formule de financement à 100 € par mois de façon à permettre au plus grand nombre d’accéder à la mobilité électrique à moindre frais.

Las ! Un an plus tard, le projet semble toujours au point mort, alors même que tout le monde souhaite réduire les coûts des modèles dits propres, de façon à ce qu’ils ne soient pas réservés à une élite.

Cette semaine, à l’occasion du forum « Freedom of mobility » organisé par le groupe Stellantis dont il est le Directeur général, Carlos Tavares a ainsi plaidé en faveur d’une mobilité électrique plus accessible : « l'un des moyens les plus importants de rendre la mobilité propre abordable est de rendre les véhicules électriques plus légers, ce qui signifie trouver de meilleures chimies de batterie, utiliser des matériaux alternatifs et disposer d'une infrastructure publique qui prend en charge une autonomie plus courte. Si le modèle est plus petit, le poids est plus petit. Et si le poids est plus petit, le coût est plus petit. » Tout est résumé avec la précision d’expression habituelle du dirigeant.

Constat partagé du côté de Renault, qui a dévoilé cette semaine de premiers éléments concernant sa future R5, citadine électrique appelée à remplacer la Zoé l’an prochain.

Celle-ci reposera en effet sur une plate-forme inédite dont le coût de fabrication s’annonce inférieur de 30% à celui de la Zoé, et on peut donc espérer que cela se répercutera directement sur le prix de vente.

« On est au début de l’ère de l’électrique. Les batteries vont perdre en poids et gagner en efficience. Or, l’allègement amène l’efficience qui amène le range » (rayon d’action, NDLR), déclarait l’an dernier à Caradisiac un dirigeants de l’équipementier Valeo, l’un des leaders mondiaux du secteur.

Des propos rassurants qui laissent augurer de lendemains électriques accessibles, mais le problème est que tout ceci prend un temps fou à se mettre en place.

"Il faut passer aux travaux pratiques"

Pour en comprendre les raisons, les Echos publient d’ailleurs ce matin une très intéressante interview de Pascal Canfin. « Si le gouvernement devait lancer aujourd'hui le dispositif [de voiture à 100 € par mois], l'immense majorité des voitures viendrait de Chine ! Il faut d'abord s'assurer qu'il y a une offre industrielle française et européenne pour y répondre », résume le président de la commission Environnement du Parlement européen.

Et d'ajouter: « L'enjeu est de construire une négociation avec les constructeurs français et européens, pour mettre en place une ingénierie qui leur garantisse un intérêt financier à produire des voitures d'entrée de gamme zéro émission en Europe. Cela peut être fait de manière franco-française, ou entre européens, mais maintenant il faut passer aux travaux pratiques. […] Nous avons donc aujourd'hui le cadre juridique pour soutenir massivement, avec de l'argent public, l'installation de chaînes de valeur zéro carbone. Cela serait gagnant-gagnant : cela crée des emplois chez nous, cela localise de la technologie chez nous, et cela évite le risque inacceptable d'avoir deux France, une qui roule à l'électrique et l'autre qui garde son vieux diesel. »

En clair, il va falloir que les autorités européennes subventionnent massivement la production de modèles électriques pour en développer les ventes…avec des constructeurs européens qui auront face à eux des Chinois déjà ultra-compétitifs et à qui il n’est pas question de fermer les portes du marché. Elles vont donc nous coûter cher, ces indispensables voitures « pas chères ».